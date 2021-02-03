Головна Сьогодні
На головну Сьогодні
Ru  |  Ua

Мілла Йовович зворушила кадрами однорічної дочки-іменинниці з тортом: фото

Сьогодні, 12:21

Акторка підготувала для дочки апетитний сюрприз

Зірка "П'ятого елементу" Мілла Йовович, якій нещодавно виповнилося 45 років, показала день народження своєї молодшої дочки Ошин. Їй виповнився рік.

У своєму Instagram-акаунті акторка опублікувала серію фото, на яких всі три її доньки зібралися разом. Мілла зняла, як маленька Ошин розрізає палео-торт і їсть, грайливо позуючи на камеру. Дешіел і Евер Габо обіймали сестру.

Виявилося, що цей спеціальний антиалергенний дитячий торт приготувала подруга Мілли Йовович.

Мілла Йовович показала день народження дочки
Мілла Йовович показала день народження дочки
Фото: instagram.com/millajovovich

Мілла Йовович написала, що хотіла для свята дочки чогось здорового і домашнього. Але виявилося, що Ошин майже не доторкнулася до торта.

"Дивно, але Оші вирішила бути такою порядною панянкою і взагалі не чіпати торт. Вона майже не доторкнулася до нього. Може, варто було зробити торт з цукром", – написала актриса.

Раніше ми показали, як відзначила день народження старша дочка Мілли Йовович.

Підпишись на наш telegram

Лише найважливіше та найцікавіше

Підписатися
 Читайте Segodnya.ua у Google News
Ще кілька матеріалів по темі:
Олі Поляковій влаштували вечірку-сюрприз. Гуляв весь укршоубіз (фото, відео) Старша дочка Ольги Сумської показала фігуру у відвертій сукні після других пологів (відео) Після зміни іміджу дочка Анастасії Заворотнюк дуже стала схожа на маму
день народження Мілла Йовович діти зірок
Реклама

Новини партнерів

Билык показала повзрослевшего, но странного сына с невестой
Билык показала повзрослевшего, но странного сына с невестой
Как мариновать грибы: простые способы сделать закуску на зиму
Как мариновать грибы: простые способы сделать закуску на зиму
"Убийца": кому от свеклы нужно отказаться раз и навсегда
"Убийца": кому от свеклы нужно отказаться раз и навсегда
Невеста Роналду откровенно позировала в постели
Невеста Роналду откровенно позировала в постели

Популярні статті

Сьогодні, 09:59Зірково

Віра Брежнєва святкує день народження: як змінювалася зовнішність співачки

Вчора, 17:31Смачно

6 ідей для романтичної вечері на День святого Валентина

Вчора, 12:42Смачно

Як варити каву в турці правильно: секрети приготування від експерта

Вчора, 12:35Зірково

Ще один рік без Кузьми Скрябіна: кращі кавери на пісні українського музиканта

Вчора, 12:21Events

Іменини Інни: привітання з днем ангела

Вчора, 05:52Психо

Гороскоп на сьогодні, 2 лютого: Тельцям буде складно знайти спільну мову, а Близнюкам потрібно відключити соцмережі

Вчора, 04:30Фаново

День бабака-2021: як відзначають в Україні та світі

1 лютогоЗірково

"Маска": Андрій Данилко вирішив поскаржитися на своїх колег до Печерського суду

1 лютогоЗірково

Дружина Олександра Скічка переїхала з ним до Черкас: "Житимемо на два міста"

1 лютогоМодно

Як почистити ювелірні прикраси в домашніх умовах

1 лютогоЗірково

Світлана Лобода натякнула на заручини: фото

1 лютогоСмачно

Що приготувати на обід швидко і просто: ТОП-5 рецептів

1 лютогоЗірково

Чому ім'я Меган Маркл зникло зі свідоцтва про народження сина

1 лютогоПсихо

Гороскоп на сьогодні, 1 лютого: Ракам потрібен графік справ, а Леви будуть задоволені собою

31 січняЗірково

Крістен Стюарт шокує схожістю з принцесою Діаною. Порівняйте самі

31 січняЗірково

Калюжа крові, перелом і розсічення: Тарас Цимбалюк серйозно травмувався на зйомках (фото)

Новини партнерів

Сочные рыбные котлеты: как приготовить?
Сочные рыбные котлеты: как приготовить?
Как мариновать грибы: простые способы сделать закуску на зиму
Как мариновать грибы: простые способы сделать закуску на зиму
«Свисток сдуй». Попов жестко ответил бывшей девушке
«Свисток сдуй». Попов жестко ответил бывшей девушке
Санина призналась, куда впервые отправилась в поездку без мужа
Санина призналась, куда впервые отправилась в поездку без мужа
Пикантные звездные наряды, которые мало что прячут
Пикантные звездные наряды, которые мало что прячут
Анна Курникова и Энрике Иглесиас показали фото своих троих детей
Анна Курникова и Энрике Иглесиас показали фото своих троих детей
Все женщины колдуньи: у кого как развита магия по знаку зодиака
Все женщины колдуньи: у кого как развита магия по знаку зодиака
Жена футболиста Третьякова умоляла врачей убить ее в роддоме
Жена футболиста Третьякова умоляла врачей убить ее в роддоме

Ми оновили правила збору та зберігання персональних даних

Ви можете ознайомитисЬ зі змінами в політиці конфіденційності. Натискаючи на кнопку «Прийняти» або продовжуючи користуватися сайтом, ви погоджуєтеся з оновленими правилами і даєте дозвіл на використання файлів cookie.

Прийняти