Мілла Йовович зворушила кадрами однорічної дочки-іменинниці з тортом: фото
Акторка підготувала для дочки апетитний сюрприз
Зірка "П'ятого елементу" Мілла Йовович, якій нещодавно виповнилося 45 років, показала день народження своєї молодшої дочки Ошин. Їй виповнився рік.
У своєму Instagram-акаунті акторка опублікувала серію фото, на яких всі три її доньки зібралися разом. Мілла зняла, як маленька Ошин розрізає палео-торт і їсть, грайливо позуючи на камеру. Дешіел і Евер Габо обіймали сестру.
Виявилося, що цей спеціальний антиалергенний дитячий торт приготувала подруга Мілли Йовович.
Мілла Йовович написала, що хотіла для свята дочки чогось здорового і домашнього. Але виявилося, що Ошин майже не доторкнулася до торта.
"Дивно, але Оші вирішила бути такою порядною панянкою і взагалі не чіпати торт. Вона майже не доторкнулася до нього. Може, варто було зробити торт з цукром", – написала актриса.
Раніше ми показали, як відзначила день народження старша дочка Мілли Йовович.
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