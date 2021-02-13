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"Янгол" Victoria's Secret Ельза Госк вперше стала мамою (фото)

Сьогодні, 09:01

Модель поділилася першим фото з малюком

"Янгол" Victoria's Secret Ельза Госк, яка вживала "чарівні" гриби перед тим, як завагітніти, народила первістка. Поповнення в родині моделі сталося 11 лютого, але радісну новину Ельза повідомила тільки зараз.

Новина про вагітність може стати відмінним подарунком до Дня закоханих. Але якщо цього немає у ваших планах, потіште коханих іншими сюрпризами. Якими – ми розповіли у спецматеріалі до 14-го лютого.

На своїй сторінці в Instagram знаменитість опублікувала перше фото з дитиною. У кадрі молода мама зображена поряд із коханим чоловіком, який тримає на руках новонароджену.

Ельза Госк народила
Фото: instagram.com/hoskelsa

"Тууліккі Джоан Далі 02.11.21. Найщасливіший день у моєму житті – коли я зустріла тебе. Найбільш гордий момент у моєму житті, коли ти народилася... Ми будемо любити тебе вічно, дитинко Ту", – написала зворушливо Ельза під фото.

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Вона зазначила, що назвала свою дочку на честь двох сильних жінок – своїх мами та бабусі.

Раніше відома модель Емілі Ратаковскі повністю оголилася на останніх термінах вагітності.

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