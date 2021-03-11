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Олена Зеленська виступила на форумі в костюмі за 28 тисяч гривень: фото

Сьогодні, 16:17

Перша леді виступила з промовою про сучасну модну індустрію в Україні

Олена Зеленська, яка раніше продемонструвала стильний образ в пальті, стала гостею Всеукраїнського форуму "Україна 30. Культура, медіа, туризм". Перша леді України виступила в блоці про моду.

Для публічного заходу Зеленська вибрала костюм від українського бренду A.M.G. Його ціна – приблизно 1000 доларів (28 тисяч гривень).

Олена – шанувальниця стильних брючних костюмів. Цього разу вона одягла класичний чорний піджак, білу сорочку і широкі брюки.

Олена Зеленська
Олена Зеленська
Фото: instagram.com/olenazelenska_official

"Мені пощастило бути не просто першою леді, а бути першою леді України – країни, де так багато талановитих дизайнерів. Не просто талановитих – це зірки в світі моди", – говорить Олена Зеленська.

Нагадаємо, дружина президента України Олена Зеленська з'явилася на офіційному заході в стильному брючному костюмі молочного відтінку.

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