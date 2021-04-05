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Молочний костюм і бежеві човники: новий витончений образ Олени Зеленської

Сьогодні, 16:58

Перша леді прибула в Катар

Минулого разу Олена Зеленська зачарувала аристократичним нарядом у Литві. Ну а тепер президент і перша леді прибули з офіційним візитом до Катару. Про це повідомляє прес-служба Володимира Зеленського. Доки сам він проводив переговори з прем'єр-міністром Катару, Олена зустрілася з Її Високістю Шейхоюу Мозою бінт Насер Аль Міснед. Вони обговорили питання, пов'язані з подоланням наслідків пандемії, культурно-гуманітарною співпрацею і підтримкою молоді.

Олена Зеленська на зустрічі в Катарі
Олена Зеленська на зустрічі в Катарі
Фото: instagram.com/mozabintnasser

Для ділової розмови Зеленська обрала елегантний костюм молочного відтінку, який складається з укороченого піджака і спідниці міді прямого крою. Образ доповнили лаконічні сережки і універсальні бежеві човники. Також перша леді одягла захисну чорну маску.

Олена Зеленська на зустрічі в Катарі
Олена Зеленська на зустрічі в Катарі
Фото: instagram.com/olenazelenska_official

Олена Зеленська на зустрічі в Катарі
Олена Зеленська на зустрічі в Катарі
Фото: instagram.com/olenazelenska_official

Вбрання, яке Олена Зеленська продемонструвала сьогодні, стало вже другим за час офіційного візиту. Вчора перша леді прибула до Катару в не менш стильному образі – білій спідниці та чорному жакеті.

Олена та Володимир Зеленські в Катарі
Олена та Володимир Зеленські в Катарі
Фото: president.gov.ua

У Катарі в Олени Зеленської заплановано ще кілька важливих заходів. До прикладу, бесіда з шейхою Меяссою бінт Хамад Аль Тані, яка очолює Qatar Museums, а також підписання меморандуму про запуск першого україномовного аудіогіда в Національному музеї Катару.

Також нагадаємо, що Олена Зеленська вперше прокоментувала модний "скандал" через її вбрання під час офіційної поїздки в Японію два роки тому.

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