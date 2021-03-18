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Олена Зеленська з'явилася в аристократичному вбранні на зустрічі з першою леді Литви (фото)

Сьогодні, 18:16

Перші леді відвідали Національний художній музей України

Сьогодні відбулася зустріч першої леді України Олени Зеленської, яка раніше прокоментувала скандал через жовту сукню в Японії, з першою леді Литви Діани Наусєдєнє. Зустріч відбулася в рамках першого офіційного візиту президента Литви Гітанаса Наусєди в Україну.

Разом перші леді відвідали Національний художній музей України. Про це Олена Зеленська розповіла у своєму Instagram-акаунті.

Перша леді України була одягнена в стильний весняний наряд – двобортне пальто бордово-червоного відтінку з широким поясом на талії. На обличчі в Олени Зеленської була чорна маска.

В тон до пальта Олена одягнула сукню кольору марсала. Тонкий чорний ремінь підкреслив талію першої леді та надав образу "родзинки".

Президент Володимир Зеленський і Олена Зеленська на зустрічі з президентом Литви Гітанасом Наусєдой і першою леді Литви
Президент Володимир Зеленський і Олена Зеленська на зустрічі з президентом Литви Гітанасом Наусєдой і першою леді Литви
Фото: instagram.com/uafirstlady

Діана Наусєдєнє і Олена Зеленська познайомилися під час візиту президента України в Литву.

"Під час цього свого візиту перша леді Литви висловила бажання відвідати Національний художній музей, одну з родзинок серед культурних та історичних пам’яток України. Цей музей вона також обрала невипадково. У ньому представлені роботи українського художника-авангардиста початку XX століття Олександра Богомазова, які, як планується, цього року поїдуть на виставку до Литовського національного художнього музею. Сьогодні ми разом подивилися його полотна, дізналися про його філософію та обговорили перебіг робіт над цим проєктом", – повідомила Олена Зеленська.

Олена Зеленська і перша леді Литви Діана Наусєдєнє
Олена Зеленська і перша леді Литви Діана Наусєдєнє
Фото: instagram.com/uafirstlady

У приміщенні музею перші леді й делегація теж були в захисних масках.

Олена Зеленська і перша леді Литви Діана Наусєдєнє
Олена Зеленська і перша леді Литви Діана Наусєдєнє
Фото: instagram.com/olenazelenska_official

Дружина Володимира Зеленського взула чорні туфлі на шпильках з гострим мисом. Президент України був в стильному чорному костюмі.

Володимир Зеленський і Олена Зеленська
Володимир Зеленський і Олена Зеленська
Фото: instagram.com/uafirstlady

Раніше Олена Зеленська продемонструвала елегантний образ під час виступу на форумі.

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