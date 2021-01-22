Головна Сьогодні
На головну Сьогодні
Ru  |  Ua

Ток-шоу "Говорить Україна" допоможе жінці зменшити груди сьомого розміру

Сьогодні, 13:11

Через надмірно великий бюст у молодої жінки почалися проблеми зі здоров'ям

На ток-шоу "Говорить Україна", яке виходить на телеканалі "Україна", звернулася Ганна з незвичайним проханням. Вона попросила допомогти їй позбутися... від своїх грудей. Зараз бюст Анни сьомого розміру, важить шість кілограмів, і "фізично" заважає їй жити.

Ведучий Олексій Суханов
Ведучий Олексій Суханов
Фото: прес-служба телеканалу "Україна"

"Я переживаю, щоб через великі груди у мене не виріс горб. Планувала піти на курси манікюру, але через розмір грудей, не можу. Одяг змушена купувати на 2-3 розміри більший, бо груди постійно збільшуються. Ще в школі мені сказали, що у мене сколіоз, і що надалі потрібно не напружувати хребет. Сьогодні в області шиї відчуваю дискомфорт. Мені подобається моя зовнішність, але груди єдине, що мене турбує. Чоловік ніколи не бачив мого бюста, тому що боюся, що він йому не сподобається", – ділиться у студії "Говорить Україна" Ганна, груди якої важать 6 кілограмів.

А ось чоловік Ганни, Юрій, категорично проти бажання коханої лягти під ніж, але боїться, що через постійні сварки та непорозуміння може втратити дружину.

"Багато жінок навпаки хочуть збільшити груди до такого розміру, як у моєї дружини. Мене все влаштовує у Ганні, до того ж вона молода мама і я переживаю, як вона буде себе почувати після операції", – розповів Юрій.

Скріншот YouTube

Чоловік Ганни підтверджує, що їй складно підібрати одяг через великі груди, жінка відчуває незручності, і соромиться навіть перед ним роздягатися. Але наслідки операції лякають Юрія більше.

Щоб заспокоїти чоловіка Ганни, "Говорить Україна" запропонувало героїні пройти повне обстеження. У студії ток-шоу медики озвучили свій висновок. Психолог сказала, що Ганна психологічно травмована критикою її фігури попереднім коханим. А пластичний хірург запевнив, що у жінки є всі показання до операції, так як це не питання естетики, а здоров'я. Ортопед підтвердив проблеми зі спиною у Ганни, які викликані навантаженням, що в майбутньому може привести до грижі, підвищеного тиску, проблем із зором і навіть інсульту.

"Коли настільки великий розмір, ані спорт, ані масаж не допоможуть, це як рюкзак, який носять спереду. І надалі руки та інші частини тіла виходять з ладу. Єдиний варіант – зменшити об’єм хірургічно", – розповів пластичний хірург Дмитро Слоссер, який попередив, що операція позбавить можливості жінку годувати дітей у майбутньому грудьми.

Але, зваживши всі "за" і "проти", Ганна прийняла рішення – зменшити груди.

Пластичний хірург Дмитро Слоссер виконає операцію безкоштовно.

Дивіться ток-шоу "Говорить Україна" з Олексієм Сухановим на телеканалі "Україна" у будні о 20:10!

У попередньому випуску "Говорить Україна" французького чоловіка рятували з любовної пастки з українцями.

Підпишись на наш telegram

Лише найважливіше та найцікавіше

Підписатися
 Читайте Segodnya.ua у Google News
Ще кілька матеріалів по темі:
У грандіозному шоу «Маска» представлять унікальний український Буряк Заявлена дата старту "Виходьте без дзвінка-4": чим дивуватиме новий сезон Актриса Ірина Гришак: "На зйомках "18-річного олігарха" сіла за кермо Jaguar і УАЗика"
груди Говорить Україна телеканал Україна
Реклама

Новини партнерів

Вчені США назвали продукти для блокування коронавірусу
Вчені США назвали продукти для блокування коронавірусу
Сдуй свисток. Попов ответил бывшей, которая сейчас с Коноплей
Сдуй свисток. Попов ответил бывшей, которая сейчас с Коноплей
Этого не нужно стесняться. Что надо знать о женском теле
Этого не нужно стесняться. Что надо знать о женском теле
Алину Гросу заподозрили в романе с российским актером
Алину Гросу заподозрили в романе с российским актером

Популярні статті

Сьогодні, 11:53Смачно

Сир тофу: користь, шкода і правила вибору

Сьогодні, 06:00Фаново

День Соборності України-2021: історія і значення свята

Сьогодні, 05:58Психо

Гороскоп на сьогодні 22 січня: у Овнів думки будуть тільки про гроші, а Тельцям не можна метушитися

Вчора, 13:27Смачно

Улюблені десерти дитинства: 5 рецептів радянських солодощів

Вчора, 12:20Зірково

Десь це ми вже бачили: Леді Гага повторила вбрання Алли Пугачової

Вчора, 09:23Фаново

День обіймів-2021: найприкольніші привітання, картинки, листівки та вірші

Вчора, 05:05Психо

Гороскоп на сьогодні 21 січня: Козероги зможуть гори перевернути, а Водоліям потрібно уникати нових знайомств

20 січняЗірково

"Від Альцгеймера до деменції": подруга Алібасова розповіла про його стан

20 січняEvents

Китайський Новий рік-2021: дата, історія і традиції свята

20 січняСмачно

Український суперфуд – чай із шипшини: корисні властивості та рецепти

20 січняЗірково

Помер український дизайнер Сергій Єрмаков

20 січняЗірково

Скоро їх буде троє: історія кохання Нікіти Добриніна і Дар'ї Квіткової

19 січняЗірково

"Потрібно ставити на місце": молода дружина Павліка поскаржилася на невихованих сусідів

19 січняСмачно

Як приготувати жульєн: 5 простих рецептів

19 січняЗдорово

Як захистити обличчя від морозу: 8 правил

19 січняЗірково

Ані Лорак в Україні зустрілася з мамою (фото)

Новини партнерів

Изысканный вариант любимого десерта. Секреты приготовления
Изысканный вариант любимого десерта. Секреты приготовления
Квашеная капуста: рецепт от Евгения Клопотенко
Квашеная капуста: рецепт от Евгения Клопотенко
Ванда Нара – невероятна! Только посмотрите на нее
Ванда Нара – невероятна! Только посмотрите на нее
Аллегрову показали без парика и макияжа
Аллегрову показали без парика и макияжа
На пляже в Мексике по-прежнему жарко. Жена Бойко повышает градус
На пляже в Мексике по-прежнему жарко. Жена Бойко повышает градус
Клочкова – не только великая спортсменка, но и яркая красавица
Клочкова – не только великая спортсменка, но и яркая красавица
«Свисток сдуй». Попов жестко ответил бывшей девушке
«Свисток сдуй». Попов жестко ответил бывшей девушке
Экс-звезда биатлона снялась в горячей фотосессии для Playboy
Экс-звезда биатлона снялась в горячей фотосессии для Playboy

Ми оновили правила збору та зберігання персональних даних

Ви можете ознайомитисЬ зі змінами в політиці конфіденційності. Натискаючи на кнопку «Прийняти» або продовжуючи користуватися сайтом, ви погоджуєтеся з оновленими правилами і даєте дозвіл на використання файлів cookie.

Прийняти