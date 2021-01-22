Ток-шоу "Говорить Україна" допоможе жінці зменшити груди сьомого розміру

Через надмірно великий бюст у молодої жінки почалися проблеми зі здоров'ям

На ток-шоу "Говорить Україна", яке виходить на телеканалі "Україна", звернулася Ганна з незвичайним проханням. Вона попросила допомогти їй позбутися... від своїх грудей. Зараз бюст Анни сьомого розміру, важить шість кілограмів, і "фізично" заважає їй жити.

Ведучий Олексій Суханов Фото: прес-служба телеканалу "Україна"

"Я переживаю, щоб через великі груди у мене не виріс горб. Планувала піти на курси манікюру, але через розмір грудей, не можу. Одяг змушена купувати на 2-3 розміри більший, бо груди постійно збільшуються. Ще в школі мені сказали, що у мене сколіоз, і що надалі потрібно не напружувати хребет. Сьогодні в області шиї відчуваю дискомфорт. Мені подобається моя зовнішність, але груди єдине, що мене турбує. Чоловік ніколи не бачив мого бюста, тому що боюся, що він йому не сподобається", – ділиться у студії "Говорить Україна" Ганна, груди якої важать 6 кілограмів.

А ось чоловік Ганни, Юрій, категорично проти бажання коханої лягти під ніж, але боїться, що через постійні сварки та непорозуміння може втратити дружину.

"Багато жінок навпаки хочуть збільшити груди до такого розміру, як у моєї дружини. Мене все влаштовує у Ганні, до того ж вона молода мама і я переживаю, як вона буде себе почувати після операції", – розповів Юрій.

Скріншот YouTube

Чоловік Ганни підтверджує, що їй складно підібрати одяг через великі груди, жінка відчуває незручності, і соромиться навіть перед ним роздягатися. Але наслідки операції лякають Юрія більше.

Щоб заспокоїти чоловіка Ганни, "Говорить Україна" запропонувало героїні пройти повне обстеження. У студії ток-шоу медики озвучили свій висновок. Психолог сказала, що Ганна психологічно травмована критикою її фігури попереднім коханим. А пластичний хірург запевнив, що у жінки є всі показання до операції, так як це не питання естетики, а здоров'я. Ортопед підтвердив проблеми зі спиною у Ганни, які викликані навантаженням, що в майбутньому може привести до грижі, підвищеного тиску, проблем із зором і навіть інсульту.

"Коли настільки великий розмір, ані спорт, ані масаж не допоможуть, це як рюкзак, який носять спереду. І надалі руки та інші частини тіла виходять з ладу. Єдиний варіант – зменшити об’єм хірургічно", – розповів пластичний хірург Дмитро Слоссер, який попередив, що операція позбавить можливості жінку годувати дітей у майбутньому грудьми.

Але, зваживши всі "за" і "проти", Ганна прийняла рішення – зменшити груди.

Пластичний хірург Дмитро Слоссер виконає операцію безкоштовно.

Дивіться ток-шоу "Говорить Україна" з Олексієм Сухановим на телеканалі "Україна" у будні о 20:10!

У попередньому випуску "Говорить Україна" французького чоловіка рятували з любовної пастки з українцями.

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