Ток-шоу "Говорить Україна" розбереться, чи причетна мати до смерті своєї новонародженої дочки

У рідному селі дівчини жителі переконані, що вона сама вбила дитину

В ексклюзивному випуску ток-шоу "Говорить Україна" з ведучим Олексієм Сухановим, який глядачі побачать на телеканалі "Україна" в понеділок, 8 лютого о 20:10, відкриються подробиці скандалу, який стався в Полтавській області.

20-річна Аліна на восьмому місяці вагітності пішла о другій ночі в туалет і далі, за її словами, дитина просто випала з неї у відро для нечистот. Розгублена породілля не знала, що робити. За словами Аліни, дитина вже народилася мертвою. Її батьки в цей час спали в сусідній кімнаті і нічого не чули, тільки вранці викликали швидку і дівчині надали медичну допомогу. Як немовля опинилося у відрі? Чи народилося живим? Хто може бути причетним до трагедії – про це першими дізнались журналісти ток-шоу "Говорить Україна".

Суханов Олексій Фото: прес-служба

Аліна запевняє, що чекала на дитину. З подругою ходила до лікаря, який сказав, що у неї має народитися дівчинка. Та однієї ночі, коли пішла у туалет, зрозуміла, що немовля просто з неї випало мертвим. Батько народженої дитини відмовився від неї ще під час вагітності Аліни. ЇЇ подруга переконує, що дитина була бажаною і на її по появу чекала родина Аліни.

"Я звернулася у ток-шоу, адже переконана, що подруга не винна у смерті дитини, але їй загрожує небезпека від односельчан. Мені першій зателефонували сусіди і сказали про те що трапилося. Пізніше Аліна розповіла, що дитина народилася мертвою", – ділиться подруга Аліни.

Тепер у селі, де живе породілля, сусіди налаштовані на самосуд, адже переконані, що саме Аліна вбила дитину. Через це жінці погрожують розправою.

Акушер-гінеколог, психолог та інші експерти вирішили розібратися у справі і особисто почути від Аліни історію трагічної ночі.

"Народження дитини – відповідальність не тільки вагітної, але й всієї родини! Якщо жінка очікує на дитину, то будь-яка критична чи не звична ситуація потребує негайної реакції – кликати на допомогу та залучати медиків!", – впевнений ведучий ток-шоу Олексій Суханов.

Ведучий Олексій Суханов Фото: прес-служба телеканалу "Україна"

Що написано у свідоцтві про смерть дитини та що покаже тест на поліграфі, який пройшла Аліна, стане відомо у студії "Говорить Україна".

Дивіться ток-шоу "Говорить Україна" з Олексієм Сухановим на телеканалі "Україна" у будні о 20:10!

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