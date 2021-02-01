Ток-шоу "Говорить Україна" розбереться, чому чоловік застрелив свою наречену на очах у дітей

Чоловікові загрожує строк в 15 років, однак вбивство могло бути ненавмисним

В ексклюзивному випуску ток-шоу "Говорить Україна", яке вийде на телеканалі "Україна" з ведучим Олексієм Сухановим, розкриються подробиці трагедії, яка сталася в Дніпрі.

Рівно за тиждень до одруження Дмитро на очах двох дітей наставив рушницю на кохану і вбив її. Поліція порушила справу як навмисне вбивство. Чоловікові загрожує до 15 років в’язниці, та дехто переконаний – це нещасний випадок. Чому Дмитро купив зброю за місяць до трагедії? Хто поклав у рушницю смертельний патрон? Що на власні очі бачив єдиний свідок і чи каже він правду – стане відомо на каналі "Україна".

Телеведучий Олексій Суханов Фото: пресслужба

У ток-шоу "Говорить Україна" звернувся друг Дмитра, Олександр, який переконаний, страшна трагедія – фатальна випадковість. 12 січня Дмитро вистрелив у Тетяну на очах двох молодших дітей 10 і 14 років. Зброю Дмитро придбав з метою захисту. У той трагічний день, коли все сталось, він показував, як вставляються патрони. І коли відводив від Тетяни рушницю – стався випадковий постріл.

"Дмитро дуже кохав Таню! Він планував одружитись! Ми з ним разом обирали обручки! Він аж світився від щастя! Я його найкращий друг, по суті єдина рідна людина. Бо він виріс без батька, а його мама зараз закордоном. Так, я не заперечую: Дмитро винен в необережності, але у нього не було умислу вбивати Таню! Я тут заради справедливості! Врятуйте Дмитра!", – сказав Олександр.

Всі хлопці. Старшому 19, він живе з рідним батьком. Менші двоє жили з Танею. Коли в їхню сім’ю ввійшов Діма, то вони його одразу прийняли як рідного. І Діма їх теж полюбив. Діти зараз дуже переживають за нього.

Дмитро з Тетяною жили в одному районі, а після знайомства невдовзі вирішили одружитися. Навіть після смерті матері діти дуже переживають за Дмитра, а той своєю чергою говорить, що тепер буде жити заради них.

Від чого померла перша дружина Дмитра? Хто розкаже про агресивний інцидент за участю чоловіка, яку знахідку зробить поліція у квартирі, де сталася трагедія, та що покаже поліграф, стане відомо у студії вже сьогодні.

Дивіться ток-шоу "Говорить Україна" з Олексієм Сухановим на телеканалі "Україна" у будні о 20:10!

У попередньому випуску "Говорить Україна" французького чоловіка врятували з любовної пастки з українцями.

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