Екснаречена Віталія Козловського зізналася, чому вона ще незаміжня

Раміна Есхакзай вже два роки зустрічається з адвокатом Євгеном Проніним

Інтерв'юерка і колишня кохана співака Віталія Козловського, Раміна Есхакзай, яка пояснила, чому поїхала з України, зізналася, чому бойфренд досі їй не освідчився.

Крім роботи у Раміни є час і на особисте життя. Вже другий рік вона живе в цивільному шлюбі з відомим адвокатом Євгеном Проніним. Цікаво, що сама Раміна проти тривалого співжиття без "штампа в паспорті".

"Ми почали жити разом десь через пів року після знайомства, це була перша людина, з якою я жила. І потім пройшов рік, я йому нагадувала про те, що "вже рік скоро пройде, каблучку купив?" Він сказав, що це його дратує, скільки можна нагадувати щомісяця про те, що скоро вже рік буде", – зізналася Раміна в інтерв'ю "Зірковому шляху" на телеканалі "Україна".

Раміна Есхакзай і Євген Пронін Фото: instagram.com/raminalalala

Через постійні конфлікти пара навіть роз'їхалася на час, однак, за словами Раміни, після роботи з психологом її перестало турбувати питання заміжжя.

"Я зрозуміла, що в цьому немає сенсу – вмовляти чоловіка зробити тобі пропозицію, він придумає 150 тисяч відмазок, чому ні, і я зрозуміла – я себе поважаю, вважаю класною дівчиною. Ну не хоче робити пропозицію – ок, нехай не робить, не знаю, як складеться життя. Можливо, він полюбить іншу, я когось іншого, або навпаки він одного разу скаже – виходь за мене. А я скажу – треба було раніше. Або навпаки буду радіти цьому", – пояснила Есхакзай.

Дивіться повне інтерв'ю Раміни Есхакзай для "Зіркового шляху":

Нагадаємо, Лариса Доліна категорично відмовляється знову виходити заміж.

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