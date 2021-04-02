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Экс-невеста Виталия Козловского призналась, почему она еще не замужем

Сегодня, 14:07

Рамина Эсхакзай уже два года встречается с адвокатом Евгением Прониным

Интервьюер и бывшая возлюбленная певца Виталия Козловского, Рамина Эсхакзай, которая объяснила, почему уехала из Украины, призналась, почему бойфренд не делает ей предложение.

Кроме работы у Рамины есть время и на личную жизнь. Уже второй год она живет в гражданском браке с известным адвокатом Евгением Прониным. Интересно, что сама Рамина против длительного сожительства без "штампа в паспорте".

"Мы начали жить вместе где-то через полгода после знакомства, это был первый человек, с которым я жила. И затем прошел год, я ему напоминала о том, что "уже год скоро пройдет, колечко купил?" Он сказал, что это его бесит, сколько можно напоминать ежемесячно о том, что скоро уже год будет", – призналась Рамина в интервью "Зірковому шляху" на телеканале "Украина".

Рамина Эсхакзай и Евгений Пронин
Рамина Эсхакзай и Евгений Пронин
Фото: instagram.com/raminalalala

Из-за постоянных конфликтов пара даже разъехалась на время, однако, по словам Рамины, после работы с психологом ее перестал беспокоить вопрос замужества.

"Я поняла, что в этом нет смысла – уговаривать мужчину сделать тебе предложение, он придумает 150 тысяч отмазок, почему нет, и я поняла – я себя уважаю, считаю классно девушкой. Ну не хочет делать предложение – ок, пусть не делает, не знаю, как сложится жизнь. Возможно, он полюбит другую, я кого-то другого, или наоборот он однажды скажет – выходи за меня. А я скажу – надо было раньше. Или наоборот буду радоваться тому", – объяснила Эсхакзай.

Смотрите полное интервью Рамины Эсхакзай для "Зіркового шляху":

Напомним, Лариса Долина категорически отказывается снова выходить замуж.

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