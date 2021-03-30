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Джіджі Хідід і Зейн Малік таємно одружилися? Розповідаємо, чому всі так думають

Сьогодні, 15:10

У минулому році у пари народилася дочка

Восени 2020 року модель Джіджі Хадід вперше стала мамою. Вона народила дівчинку від співака Зейна Маліка, стосунки з яким у знаменитості почалися ще в 2015 році. Тепер в мережі обговорюють, що пара таємно одружилася.

Першою публічно про це заявила співачка Інгрід Майклсон під час прямої трансляції на сайті Patreon. Виконавиця розповідала про пісню To Begin Again, над якою працювала разом з Маліком, зронила, що той вже одружений.

Модель Джіджі Хадід і Зейн Малік
Модель Джіджі Хадід і Зейн Малік
Фото: Getty Images

"Зейн ніколи не робить того, чого не хоче, і той факт, що він взявся за цю пісню, мені дуже лестить. Він досить замкнута людина, а тепер ще й одружений, виховує дитину. Так що він завжди робить тільки те, що хоче", – сказала Майклсон.

Шанувальників Зейна ця новина шокувала – в соцмережах вони почали обговорювати, коли ж Джіджі і Малик встигли одружитися.

Скріншот: twitter.com/makhylisreinbow

"Я знаю, у нас не було жодного шансу, але Зейн одружений, так що наші мрії тільки що рухнули".

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Через кілька годин Інгрід Майклсон відмовилася від своєї заяви.

У Instastories вона вибачилася перед шанувальниками зірки: "Я говорила про свою нову пісню To Begin Again за участю Зейна в прямому ефірі на Patreon, і я сказала, що він одружений. Я була неправа. Він не одружений. Фанати Зейна, мені дуже шкода, що я накликала вас на ці американські гірки емоцій. Я помилилася. Він не одружений. Вибачте".

Скріншот: twitter.com/PopCrave

Супермодель Джіджі Хадід і екс-учасник One Direction Зейн Малік стали батьками у вересні 2020 року. За час своїх стосунків вони розлучалися та знову сходилися кілька разів.

Джіджі підтвердила, що вони знову стали парою 14 лютого 2020 року, коли вона назвала Зейна своїм "Валентином" у пості в Instagram.

Раніше Джіджі Хадід розповіла, як 14 годин народжувала вдома.

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