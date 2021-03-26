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TAYANNA про експродюсера Дмитра Клімашенка: До сих пір думає, що пишу все сумні пісні про нього

Сьогодні, 18:35

Артистка раніше заявляла, що була в романтичних стосунках з відомим продюсером

Продюсер Дмитро Клімашенко став для співачки TAYANNA, яка пробачила насильство екскоханого – Єгора Глєба, наставником в житті, а вона – коханкою одруженого продюсера. Про це TAYANNA відверто зізналася тільки через багато років після того, як їхня співпраця і роман зі скандалом закінчилися.

Однак зараз артистка запевняє, що пробачила всі свої образи, а ось сам продюсер, за словами співачки, досі не може відпустити цю ситуацію.

"Ми спілкувалися з ним. Буває, що одна сторона вже пропрацювала ситуацію відносно, а інша не дуже. Ось я пропрацювала, а друга – не дуже. Це його проблеми. Він досі думає, що я пишу все сумні пісні про нього", – каже TAYANNA в інтерв'ю "Зірковому шляху" на телеканалі "Україна".

TAYANNA и Дмитро Клімашенко
TAYANNA и Дмитро Клімашенко
Фото: instagram.com/tayanna_reshetnyak, instagram.com/dmitriy_klimashenko

У недавньому інтерв'ю Дмитро не підтвердив, але і не спростував, що у них з TAYANNA були романтичні стосунки.

"Я вважаю, що це неграмотна стратегія розкручувати таку історію. Навіщо це розкручувати, коли всі люди знають, що у мене є сім'я? Значить, ти це знала, навіщо це тобі треба було? Не хочу із себе корчити суперпорядного, білого і пухнастого. Ми всі люди. Так, буває таке, ми можемо закохатися, може щось статися. Я творча людина, і я чоловік. Все може бути в цьому житті", – розповів Клімашенко в інтерв'ю" Зірковому шляху ".

Дивіться повне інтерв'ю TAYANNA для "Зіркового шляху":

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