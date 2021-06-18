Катерина Репяхова таємно повернулася додому з Віктором Павликом. Журналісти хотіли підстерегти пару

Кілька днів тому дружина Віктора Павлика вперше стала мамою – у пари народився син Михайло. Весь цей час дівчина ділилася всіма подробицями свою вагітність в соцмережі

Катерина Репяхова і Віктор Павлик Фото: instagram.com/repyahovakate

Дружина Віктора Павлика Катерина Репяхова, яка 15 червня стала мамою, вже повернулася з пологового будинку додому. Як виявилося, поки дівчина спілкувалася з шанувальниками в соцмережі на тему лайфхаків для мам і ділилася подробицями перебування в пологовому будинку, вони вже встигли звідти виїхати. Причиною тому, як пояснила Катерина, стало бажання сховатися від ЗМІ.

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В Instastories Катерина Репяхова з'явилася з букетом квітів, які їй подарував Віктор Павлик та повідомила, що вони приїхали додому.

"Спеціально не казала про виписку, тому що не хотіла, щоб журналісти приїхали. Знаю, що багато хто хотів, питали, тому максимально намагалася не афішувати це і слава богу, що нікого не було і ми вдома", – сказала підписникам Катерина Репяхова.

Катерина Репяхова після пологів повернулася додому Фото: instagram.com/repyahovakate

Як проходила виписка – Катерина все-таки показала. Дівчину вітали близькі та співробітники пологового будинку.

Скріншот Instagram

Потім дружина Віктора Павлика показала святково прикрашену спальню свого малюка. І хоча молода мама захоплено відгукнулася про пологовий будинок і сказала, що не хотіла звідти їхати, все ж зізналася, що рада знову бути вдома.

Скріншот Instagram

"Мишко вже у себе в ліжечку", – сказала Катерина.

Скріншот Instagram

Нагадаємо, що для Віктора Павліка – Михайло – це вже четверта дитина. Однак минулого літа в артиста помер син.

Віктор і Катерина планують зіграти весілля в цьому році, хоча вони таємно розписалися ще в травні минулого року.

Детальніше про історію кохання Катерини Репяхової і Віктора Павлика дивіться у відео:

Дружина Віктора Павліка вже встигла поділитися першою фотографією новонародженого сина.

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