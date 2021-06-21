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Как Екатерина Репяхова пережила роды: Супруг держал за руку, а анестезиолог пел песни

Сегодня, 09:55

Супруга известного украинского артиста рассказала, как он поддерживал ее во время родов. Теперь пара вспоминает эти моменты с улыбкой

Екатерина Репяхова и Виктор Павлик
Екатерина Репяхова и Виктор Павлик
Фото: instagram.com/repyahovakate

Супруга Виктора Павлика Екатерина Репяхова, которая ранее тайно выписалась из роддома, в деталях рассказала, что произошло в день ее родов. Оказалось, что артист был все время со своей любимой, всячески поддерживал ее и готовил ей чай. Не обошлось и без музыки. Только в этот раз пел не Виктор Павлик, а сам анестезиолог!

В новом посте в Instagram Екатерина Репяхова призналась, что врачи и ее супруг сделали все возможное, чтобы сейчас они вспоминали эти моменты с улыбкой. Девушка рассказала, что 13 июня она счастливо отпраздновала свое 27-летие с супругом. а уже 14 июня у нее был запланирован визит в роддом. Правда тогда Екатерина не подумала, что ей нужно будет остаться в роддоме. В итоге врачи так и сказали, но разрешили съездить домой и взять вещи.

"И к вечеру у меня начались схватки. Муж был рядом. Вспоминаю эти моменты с улыбкой. Где-то на 4 сантимента открытия нас пригласили в родзал. Там мячик, разговоры с мужем. Дальше эпидуралка. Анастезиолог пел "ні обіцянок, ні пробачень". А муж держал за руку… Мне сказали у меня есть время отдохнуть и даже подремать. Муж мне сделал сладкий чай… а потом я захотела сильно кушать. И мне разрешили выпить пол стакана кефира. После кефира мне захотелось почистить зубы прям в родзале, муж помог и с этим. Дальше… Каждые пол часа смотрят раскрытие. Добавляют эпидуралку. И в какой-то момент врач говорит: "Ничего не добавляем. Полное раскрытие", – написала Екатерина Репяхова.

В ночь с 14 на 15 июня у супруги Виктора Павлика родился сын, которого назвали Михаилом. Однако, как признался позже артист, он не присутствовал в палате во время рождения малыша.

Той ночью звездные родители сразу же сделали фото с мальчиком.

Виктор Павлик в четвертый раз стал отцом
Виктор Павлик в четвертый раз стал отцом
Фото: instagram.com/viktorpavlik

Напомним, что Виктор и Екатерина планируют сыграть свадьбу в этом году, хотя они тайно расписались еще в мае прошлого года.

Подробнее об истории любви Екатерины Репяховой и Виктора Павлика смотрите в видео:

Напомним, ранее супруга Виктора Павлика рассказала, как ей стало хуже после родов.

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