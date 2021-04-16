Затьмарила голлівудську зірку: копія Кім Кардаш'ян показала величезні сідниці (фото)

Американська блогерка Семмі Крігер задоволена своєю зовнішністю і не збирається зупинятися на шляху до самовдосконалення

Блогерка з США Семмі Крігер називає себе двійником голлівудської зірки Кім Кардаш'ян. У своєму Instagram вона хизується перед підписниками дорогими прикрасами, годинниками Rolex і брендовими речами від відомих дизайнерів.

Фото: Instagram | Sammy Krieger

За словами Крігер, всі її зусилля були винагороджені підвищеною увагою шанувальників, які вважають, що блогерка – це поліпшена версія Кардаш'ян.

Фото: Instagram | Sammy Krieger

"Мені всі кажуть: "Боже, ти як Кім, але з тонкою талією і великими формами". Зі мною часто фотографуються і мені це подобається", – зізналася Семмі.

Фото: Instagram | Sammy Krieger

За словами дівчини, знайшлося й чимало хейтерів.

"Вони називають мене товстою Кім. Принижують мене і кажуть, що потрібно худнути, але я так не думаю", – скаржиться Крігер.

Фото: Instagram | Sammy Krieger

Блогерка задоволена своєю зовнішністю і не збирається зупинятися на шляху до самовдосконалення.

Нагадаємо, 27-річна шотландка Жасмин Чізуелл копіює образи легендарної голлівудської зірки Мерилін Монро. У TikTok на неї вже підписані 9,2 мільйона осіб.

Підпишись на наш telegram Лише найважливіше та найцікавіше

Підписатися