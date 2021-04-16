Затьмарила голлівудську зірку: копія Кім Кардаш'ян показала величезні сідниці (фото)
Американська блогерка Семмі Крігер задоволена своєю зовнішністю і не збирається зупинятися на шляху до самовдосконалення
Блогерка з США Семмі Крігер називає себе двійником голлівудської зірки Кім Кардаш'ян. У своєму Instagram вона хизується перед підписниками дорогими прикрасами, годинниками Rolex і брендовими речами від відомих дизайнерів.
За словами Крігер, всі її зусилля були винагороджені підвищеною увагою шанувальників, які вважають, що блогерка – це поліпшена версія Кардаш'ян.
"Мені всі кажуть: "Боже, ти як Кім, але з тонкою талією і великими формами". Зі мною часто фотографуються і мені це подобається", – зізналася Семмі.
За словами дівчини, знайшлося й чимало хейтерів.
"Вони називають мене товстою Кім. Принижують мене і кажуть, що потрібно худнути, але я так не думаю", – скаржиться Крігер.
Блогерка задоволена своєю зовнішністю і не збирається зупинятися на шляху до самовдосконалення.
Нагадаємо, 27-річна шотландка Жасмин Чізуелл копіює образи легендарної голлівудської зірки Мерилін Монро. У TikTok на неї вже підписані 9,2 мільйона осіб.
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