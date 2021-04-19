Альбіна Джанабаєва вперше показала фото третьої дитини

Екс-учасниця "ВІА Гри" народила від Валерія Меладзе дочку. Для співака малятко стала вже шостою дитиною

12 квітня 55-річний Валерій Меладзе і 42-річна Альбіна Джанабаєва, яку в Мережі порівняли з Дженніфер Лопес, стали батьками. Співачка розмістила в своєму Instagram-профілі фотографію дочки, та не показала її обличчя. На знімку можна побачити маленьку ручку новонародженої.

"Щастя... Спасибі, дорогі, всім за привітання і побажання, вони дуже зігрівають. Нехай всі добрі слова розлетяться відправникам, зробивши щасливіше і вас", – написала в пості Альбіна.

Фото: instagram.com/albinadzhanabaeva

Дружина Валерія Меладзе також показала, як її зустріли вдома – на знімках зображені рожеві повітряні кульки з написом "Це дівчинка".

Фото: instagram.com/albinadzhanabaeva

Фото: instagram.com/albinadzhanabaeva

Раніше Валерій Меладзе відверто розповів про сварки з Альбіною Джанабаєвою.

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