Зовсім інші: Кім Кардаш'ян показала себе і своїх сестер до пластики

Знаменитість поділилася архівними фото свого сімейства на честь дня народження Кортні Кардаш'ян

Тільки близькі можуть викласти в соцмережі старі фото, на яких ми вийшли, м'яко кажучи, не дуже. Так поступила і Кім Кардаш'ян в 42-й день народження своєї сестри Кортні.

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В Instagram-профілі знаменитість опублікувала архівні кадри, на яких також можна побачити Хлое Кардаш'ян та Кріс Дженнер.

Ось засмаглі Кім з сестрами Хлое, Кортні і мамою Кріс Дженнер на початку 00-х.

Фото: instagram.com/kimkardashian

А це знову Кортні і Кім до того, як кардинально змінилися з легкої руки пластичного хірурга.

Фото: instagram.com/kimkardashian

На цьому знімку сестрички ще молодші. Впізнаєте Кім праворуч?

Фото: instagram.com/kimkardashian

Ну і куди ж без дитячих фотографій.

Фото: instagram.com/kimkardashian

А так зараз виглядають Кортні і Кім, які виправили носи, збільшили груди та підправили контури лиця.

Фото: instagram.com/kimkardashian

Фото: instagram.com/kourtneykardash

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