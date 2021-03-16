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Дівчина витратила 38 мільйонів гривень, щоб стати клоном Кім Кардаш'ян (фото)

Сьогодні, 05:55

Модель зробила ін'єкції ботокса та гіалуронової кислоти

Модель на ім'я Чалі з Лондона витратила один мільйон фунтів стерлінгів (38,4 млн грн), аби мати вигляд, як американська телезірка Кім Кардаш'ян. Дівчина зробила ін'єкції ботокса та гіалуронової кислоти, але без втручання пластичного хірурга. Своїми знімками вона ділиться в Instagram.

Фото: Instagram | Chaly D.N

Чалі придбала безліч речей, які є в гардеробі у бізнесвумен: пальто від Givenchy, туфлі бренду Tom Ford, сумки, а також кілька дизайнерських суконь вартістю чотири тисячі фунтів стерлінгів. До того ж вона купила швейцарський годинник Rolex за 30 тисяч фунтів стерлінгів.

Фото: Instagram | Chaly D.N

Британка хизується, що її постійно порівнюють з Кім Кардаш'ян.

"Мене постійно зупиняють на вулиці, щоб сфотографуватися, і кажуть, що я просто копія Кім. Насправді, у нас просто схожий стиль. Люди дійсно думають, що я намагаюся її наслідувати, але ми дві різні людини", – розповідає дівчина.

Фото: Instagram | Chaly D.N
Фото: Instagram | Chaly D.N

Нагадаємо, 27-річна шотландка Жасмін Чизвелл копіює образи легендарної голлівудської зірки Мерилін Монро. У TikTok на неї вже підписані 9 мільйонів осіб.

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До того ж ми розповідали про 16-річну школярку, яка витратила 17 мільйонів гривень заради ідеальної краси.

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