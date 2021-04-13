Страшна краса: як пластичний хірург спотворив груди порноактриси з Британії (реальна історія)

Дівчина знайшла київську клініку через Instagram і зробила там маммопластику – корекцію грудей, але результат її шокував

Щорічно до українських стоматологів , Репродуктологам на санаторно-курортне лікування приїжджає 65 тисяч іноземців. Їдуть, бо в Україні і процедура дешевше, і проживання, і реабілітація економніше обходяться. Але в редакцію програми "Сьогодні. Підсумки "на телеканалі Україна звернулася британка, яку покалічив український пластичний хірург. На якому рівні зараз українська медицина і чи може вона стати центром медичного туризму – далі в матеріалі.

Сюжет Дмитра Волкова, Василя Мартищенко і Анатолія Ворона Відео: Сьогодні

Україна на ринку медичного туризму

На ринку медтурізма, де серед лідерів Таїланд, Індія, Мексика, Україна має всі шанси зайняти гідне місце. Якщо, звичайно, псевдолікарі не зіпсують репутацію країни. Як вийшло з британської порноактрисою. Вона знайшла через Instagram київську клініку і зробила там маммопластику – корекцію грудей. Результат був шокуючим.

Як пластичний хірург в Україні покалічив жительку Британії

Громадянка Великобританії зробила пластичну операцію на грудях в Україні і тепер страждає від депресії, хоч минуло вже 6 місяців. Вона – актриса специфічного еротичного жанру, тобто її тіло – це інструмент, яким вона заробляє. Для вдосконалення, а саме для корекції форми грудей, вона приїхала в Україну.

За словами дівчини, вона знайшла клініку через Instagram. Їй дуже сподобалися роботи лікаря і прайс її влаштував. Про лікаря також було багато інформації в Google, Instagram.

Клініка в Вишневому і багато передплатників: про якому лікарі йдеться?

Йдеться про практикуючого лікаря пластичної хірургії в місті Вишневе під Києвом Максима Іванчук. На його сторінці в Instagram більше 34 тисяч передплатників, багато прикладів робіт і жодного поганого. Саме він зробив невдалу операцію жительці Британії.

Пластичний хірург з України спотворив груди британці Фото: скриншот

Крім болю, яка не припинялася, британка відчула ще і жахливий запах, схожий на мертві тканини і інфекцію. У неї були рани, шкіра змінила колір, рани були у сосків, шви почали розходитися, все було не так, як повинно бути під час одужання.

Актриса, не дочекавшись адекватної реакції від хірурга і клініки, звернулася до суду.

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Що говорить адвокат у справі британки?

Адвокат Анна Цімановская каже, що цей лікар не врахував особливості шкіри жінки, не врахував тяжкість наслідків, які були на попередній операції і це призвело до того, що зараз груди клієнтки має не той вид, який вона очікувала.

У британки була дуже сильна інфекція, вона потребувала додаткових медичних операціях. Крім цього, їй потрібно робити додаткові пластичні операції з естетики. Тому що і форма грудей, і асиметрія – все в такому стані, з яким вона не згодна.

"У мене зовсім змінилося життя. Я – модель, бікіні-модель, яка передбачає демонстрацію красивої шкіри. Я не можу більше цього робити. Це неможливо. Навіть з мейкапом, навіть з найкращим мейкапом моя груди виглядають жахливо. Моя кар'єра повністю зруйнована. Я говорила з іншими лікарями, які бачили мої груди. Вони кажуть, що це – мільйон доларів компенсації ", – розповідає британка.

Як відреагував лікар з Вишневого на звинувачення британки?

Кореспонденти намагалися зв'язатися з лікарем: зробили офіційний запит, двічі дзвонили і навіть приїхали в клініку. Але їх навіть на поріг не пустили.

По телефону відповіли, що зателефонують через годину-півтора, але дзвінка так і не послідувало. Але пізніше надіслали письмову відповідь, що не можуть коментувати ситуацію, тому що це медична таємниця.

Наскільки інформація, надана британкою, відповідає дійсності, лікарі вже будуть встановлювати через суд.

На якому рівні зараз медичний туризм в Україні Фото: Pixabay

На якому рівні зараз медичний туризм в Україні?

За даними Української асоціації медичного туризму, в Україні на лікування щорічно приїжджає близько 65 тисяч так званих медичних туристів. Це значна кількість, адже Німеччина, наприклад, приймає 200 тисяч людина. Але це Німеччина – місцева медицина має майже двохсотлітню репутацію.

Якщо сказати, що в Україні медичні послуги на високому рівні, іноді на рівні європейському, а іноді і краще, більшість українців просто не повірить, згадуючи обдерті стіни своїх поліклінік і черги в кабінети закатованих низькооплачуваних лікарів.

За словами президента Української асоціації медичного туризму Віолетти Янішевської, високі технології, сучасне обладнання, сучасний сервіс – це досвід лікарів і вартість.

Іноземці часто їдуть до нас, наприклад, застосувати репродуктивні технології. Не те, щоб в Китаї, наприклад, вони гірше. Ні. А тому, що вони у них заборонені. Це стосується і сурогатного материнства, і донорських програм. Оздоровлення за допомогою стовбурових клітин – теж законодавча розкіш. Але в Асоціації медичного туризму все ж наполягають, що в медицині України нормою є використання високих технологій.

Співзасновник Українського центру охорони здоров'я Павло Ковтонюк каже, що вартість роботи професійних медиків в Україні значно нижче, ніж в Ізраїлі і США або Німеччині. При цьому, рівень обладнання, рівень обслуговування і їх професійний рівень, він співрозмірний з тим, який там.

Де кульгає медицина в Україні і куди їдуть на лікування українці?

Деяких операцій в Україні взагалі не роблять. Або роблять не так, як хотілося б. Тому люди їдуть в інші країни. Наприклад, в Туреччину.

Високі технології і низькі ціни на препарати в Туреччині

Українка Віта Миланич лікується в Туреччині. У неї дуже рідкісний діагноз захворювання – нейроендокринна пухлина. Діагноз поставили правильно, але адекватне лікування в Україні складно знайти.

У Стамбулі Віта знайшла клініку, де за допомогою технологій, які не використовують в Україні, їй провели операцію. І не тільки в особливих технологіях справу.

"Є підозра, що в Україні спекулюють на життєво необхідних препаратах. Я зіткнулася з тим, що у нас в країні ціна на сертифікований препарат в аптеках набагато дорожче, ніж в тій же Туреччині. Тому навіть доводилося замовляти в Стамбулі ці препарати. Якщо у нас це близько 1000 доларів коштує, то там це може бути 400 доларів за упаковку ", – розповідає Віта Миланич.

Лікування онкозахворювань в Ізраїлі

В Ізраїлі онкозахворювання лікують на високому рівні, адже в пріоритеті тут саме цей напрям медицини. І саме цей напрямок приносить за деякими даними до 80% прибутку з усією медичної галузі. Ще Швейцарія і Японія – чемпіони на цьому полі, але в Ізраїлі і Туреччині – дешевше.

Тому українка Вікторія Бережна недовго сумнівалася, яку країну вибрати для лікування дитини, адже була можливість стати громадянкою Ізраїлю, а громадянам медичні послуги безкоштовно.

"У моєї дитини діагностували пухлину в оці. Нам робили дослідження в Охматдиті і сказали, єдине, що ми можемо запропонувати – це загальну хімію. Але вона в вашому випадку неефективна, тому що око харчується за залишковим принципом. Нам взагалі сказали: їдьте до Німеччини. Що робили в Німеччині – просто видаляли очей ", – розповіла Вікторія.

Тому, зрозуміло, що навіть у високорозвиненій країні ви не завжди знайдете необхідну вам медичну послугу. Так Україна, яка пропонує якісне і дешеве – також увійде в цей клуб. Якщо тільки її репутацію не подмочат ескулапи, що замість медичних технологій опановують насамперед технології соціальних мереж.

раніше українка з найбільшими в світі вилицями зробила кубики на пресі і прибрала жир за 160 тисяч грн.

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