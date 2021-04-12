24-річну дочку Мадонни затролили за неголені пахви

Співачка запостила спільне фото з донькою, яку розкритикували фоловери

62-річна американська співачка Мадонна, яка раніше пристрасно поцілувалася з бойфрендом на відео, позувала обійнявшись зі своєю 24-річною донькою Лурдес Леон. Але фото, яке зірка опублікувала у своєму Instagram-акаунті, викликало бурхливу реакцію підписників. Вони не оцінили сміливе рішення Лурдес вийти на публіку з неголеними пахвами.

На знімку Мадонна обіймає свою дочку-модель, в той час як та робить селфі. Рука Лурдес була піднята, так що камера зафіксувала відкриті пахви дівчини.

Леон Лурдес і Мадонна Фото: instagram.com/madonna

Але підписники Мадонни розкритикували Лурдес Леон за такий зовнішній вигляд:

"Це не гігієнічно"

"О, Боже! Вона не поголила свої пахви?"

"Чорт, їй потрібно поголити свої пахви"

"Ем, дівчині потрібна бритва"

Скріншот Instagram

Скріншот Instagram

Скріншот Instagram

Раніше Мадонна в одній білизні збентежила Мережу новими фото.

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