Сергій Жигунов таємно одружився на копії Анастасії Заворотнюк

Актор показав фото з обручкою

Актор Сергій Жигунов, який раніше був госпіталізований з коронавірусом, таємно одружився. Його обраниця дуже схожа на акторку Анастасію Заворотнюк, з якою Жигунов знімався в серіалі "Моя прекрасна няня", і з якою у нього в минулому були стосунки.

У своєму Instagram-профілі Сергій опублікував фото на якому ніби ненароком засвітив обручку.

Фото: instagram.com/zhigunov_sergey

Його шанувальники у ту ж мить почали вітати актора в коментарях: "Сергій, ми вас вітаємо", "Щастя вам", "Які прекрасні новини".

Сергій Жигунов Фото: instagram/zhigunov_sergey

А Вікторія Ворожбит, саме так звуть кохану Жигунова, запостила на своїй сторінці в Instagram букет тюльпанів, додавши підпис "Настрій".

Скріншот: instagram.com/vikavorozhbit

Вікторія Ворожбит

Фото: instagram.com/vikavorozhbit

Про особисте життя Сергій Жигунов практично ніколи не розповідає. Восени минулого року актор показав свідоцтво про розірвання шлюбу з акторкою Вірою Новіковою. Від неї Жигунов пішов до Анастасії Заворотнюк, і до неї ж через час повернувся.

Раніше ми писали, що Вікторія Ворожбит різко відреагувала на свою схожість з Анастасією Заворотню .

Підпишись на наш telegram Лише найважливіше та найцікавіше

Підписатися