Дочка Полякової зізналася, яке фото в Instagram мама попросила видалити

Маша розповіла, як співачка ставиться до відвертих фото дочки

Дочка зіркового детектива шоу "Маска" на телеканалі "Україна" Олі Полякової Маша досить популярна в Instagram. На своє сторінці вона любить публікувати фото в купальнику і показувати фігуру. В інтерв'ю програмі "Зірковий шлях" на телеканалі "Україна" Маша розповіла, як батьки ставляться до відвертих знімків і яке фото довелося видалити.

Дочка артистки поділилася, що завдяки Instagram вона заробляє собі на кишенькові витрати. Звичайно ж, без хейтерів не обходиться. Іноді її зачіпають коментарі в соцмережах, але вона знає, що головне – не подавати знаку.

Напевно, у Маші і її хлопця вже є плани на 14 лютого. А якщо ви поки не придумали, як провести День закоханих, у нас є 14 креативних ідей-поздоровлень до Дня святого Валентина.

Маша Полякова Фото: instagram.com/mashapolyakova

"Взагалі це сприймається досить болісно, але головний принцип – не виявляти це людям", – розповіла Маша.

І якщо на слова хейтерів вона не звертає уваги, то до своєї зіркової мами прислухається. Маша зізналася, що не всі відверті фото дочки Оля Полякова схвалює і деякі доводиться видаляти.

"Останні фото, там, де мої сіднички були, мама не схвалила, сказала: видали", – розповіла дочка співачки програмі "Зірковий шлях".

Хоча знімок Маша видалила, але він вже встиг розлетітися на різні сторінки в Instagram і навіть став одним з найбільш обговорюваних у минулому році.

Маша Полякова Фото: instagram.com/mashapolyakova

Раніше ми розповідали, що Олі Поляковій подарували на день народження.

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