Головна Сьогодні
На головну Сьогодні
Ru  |  Ua

Дочка Полякової зізналася, яке фото в Instagram мама попросила видалити

Сьогодні, 11:21

Маша розповіла, як співачка ставиться до відвертих фото дочки

Дочка зіркового детектива шоу "Маска" на телеканалі "Україна" Олі Полякової Маша досить популярна в Instagram. На своє сторінці вона любить публікувати фото в купальнику і показувати фігуру. В інтерв'ю програмі "Зірковий шлях" на телеканалі "Україна" Маша розповіла, як батьки ставляться до відвертих знімків і яке фото довелося видалити.

Дочка артистки поділилася, що завдяки Instagram вона заробляє собі на кишенькові витрати. Звичайно ж, без хейтерів не обходиться. Іноді її зачіпають коментарі в соцмережах, але вона знає, що головне – не подавати знаку.

Напевно, у Маші і її хлопця вже є плани на 14 лютого. А якщо ви поки не придумали, як провести День закоханих, у нас є 14 креативних ідей-поздоровлень до Дня святого Валентина.

Маша Полякова
Маша Полякова
Фото: instagram.com/mashapolyakova

"Взагалі це сприймається досить болісно, але головний принцип – не виявляти це людям", – розповіла Маша.

І якщо на слова хейтерів вона не звертає уваги, то до своєї зіркової мами прислухається. Маша зізналася, що не всі відверті фото дочки Оля Полякова схвалює і деякі доводиться видаляти.

"Останні фото, там, де мої сіднички були, мама не схвалила, сказала: видали", – розповіла дочка співачки програмі "Зірковий шлях".

Хоча знімок Маша видалила, але він вже встиг розлетітися на різні сторінки в Instagram і навіть став одним з найбільш обговорюваних у минулому році.

Маша Полякова
Маша Полякова
Фото: instagram.com/mashapolyakova

Раніше ми розповідали, що Олі Поляковій подарували на день народження.

Підпишись на наш telegram

Лише найважливіше та найцікавіше

Підписатися
 Читайте Segodnya.ua у Google News
Ще кілька матеріалів по темі:
Олі Поляковій влаштували вечірку-сюрприз. Гуляв весь укршоубіз (фото, відео) Оля Полякова та Наталя Могилевська ефектно "запалюють" на дні народженні у Кухар (відео)
Оля Полякова Зірковий шлях Маша Полякова
Джерело: Эксклюзив "Зіркового шляху"

Новини партнерів

Сплошной бардак: Полякова показала квартиру в Киеве
Сплошной бардак: Полякова показала квартиру в Киеве
Сногсшибательная Коукалова оголилась для мужского журнала
Сногсшибательная Коукалова оголилась для мужского журнала
Полуголая Джессика Альба снялась на обложку глянца
Полуголая Джессика Альба снялась на обложку глянца
Температуру 37 надо сбивать: врач из Израиля развенчал миф
Температуру 37 надо сбивать: врач из Израиля развенчал миф

Популярні статті

Вчора, 18:08Смачно

Китайський Новий рік-2021: 6 рецептів до свята

Вчора, 13:40Смачно

5 корисних горіхів: які можна їсти, а кому від них краще відмовитися

Вчора, 11:22Зірково

Фігура Ані Лорак здивувала шанувальників: "Що з ребром?"

Вчора, 05:41Психо

Гороскоп на сьогодні 10 лютого: Водолія потрібно продумувати кожен крок, а Рибам – бути акуратнішими з грошима

9 лютогоЗірково

Філіп Кіркоров перестав носити перуки. У Мережі обговорюють новий імідж співака

9 лютогоЗірково

Мішина показала себе з Еллертом в ліжку: фото

9 лютогоСмачно

Пельмені, мандарини і солодощі: що їдять китайці на Новий рік

9 лютогоЗірково

Григорія Чапкіса терміново госпіталізували. Хореографу важко дихати і ходити

9 лютогоЗірково

Соломія Вітвіцька розлучається з чоловіком після 8 років шлюбу

9 лютогоЗірково

Андрій Данилко заявив, що через шоу "Маска" має намір звернутися до лікаря

9 лютогоПсихо

Гороскоп на сьогодні 9 лютого: Овнам потрібно бути більш активними, а Тельці отримають шанс стати багатшими

8 лютогоСмачно

Як правильно варити булгур на плиті

8 лютогоЗдорово

Як захистити обличчя від морозу: 8 правил

8 лютогоЗірково

"Понюхай мою маківку": Еллерт потроллив Мішину на відпочинку в Домінікані

8 лютогоЗірково

Шанувальники розкритикували нові фото Сумської: "Перестала бути схожою на себе"

8 лютогоЗірково

Йосипа Пригожина екстрено госпіталізували в Дубаї: "Хвороба розвивалася за найгіршим сценарієм"

Новини партнерів

Станиславу Боклану – 61: как выглядел звезда кино в молодости?
Станиславу Боклану – 61: как выглядел звезда кино в молодости?
Сивохо поведал о страшном диагнозе, из-за которого потерял 50 кг
Сивохо поведал о страшном диагнозе, из-за которого потерял 50 кг
Как выглядит сейчас женщина, которую признали эталоном красоты
Как выглядит сейчас женщина, которую признали эталоном красоты
Все в восторге: Ким Кардашьян снялась в комбинезоне без белья
Все в восторге: Ким Кардашьян снялась в комбинезоне без белья
Ефремов рассказал об отношениях с сокамерниками
Ефремов рассказал об отношениях с сокамерниками
5 главнейших противопоказаний к вакцинации от COVID
5 главнейших противопоказаний к вакцинации от COVID
Располневшая Джамала рассекретила свой вес (фото)
Располневшая Джамала рассекретила свой вес (фото)
"Холостячка" Ксения Мишина снялась в боди для модного глянца
"Холостячка" Ксения Мишина снялась в боди для модного глянца

Ми оновили правила збору та зберігання персональних даних

Ви можете ознайомитисЬ зі змінами в політиці конфіденційності. Натискаючи на кнопку «Прийняти» або продовжуючи користуватися сайтом, ви погоджуєтеся з оновленими правилами і даєте дозвіл на використання файлів cookie.

Прийняти