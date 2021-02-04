Келихи від Versace, пояс від Louis Vuitton: Полякова похвалилася подарунками на день народження

Співачка показала, що їй подарували друзі

Після вечірки на честь дня народження Олі Полякової, на якій гуляв весь український шоу-бізнес , співачка в Instagram вирішила показати подарунки від друзів.

Розпаковувати подарунки зірковому детективу шоу "Маска" допомагали її дочки – Аліса і Маша. Друзі подарували Олі Полякової келихи від Versace, прозору білизну від Zhylyova Lingerie, пояс від Louis Vuitton, улюблені парфуми Tiziana Terenzi, дороге шампанське Cristal, картини, золоте кольє. Маша Єфросиніна подарувала піжаму свого бренду, а Андре Тан – плаття.

Оля Полякова подякувала друзям за такі подарунки.

Нагадаємо, недавно Оля Полякова та Наталя Могилевська влаштували ефектні танці на дні народженні Катерини Кухар. Потім Наталя поділилася фото зі свята, а зірковий детектив шоу "Маска" присоромила свою колегу за фотошоп.

Раніше Андрій Данилко вирішив поскаржитися на своїх колег до Печерськго суду.

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