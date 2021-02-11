Дружина Ступки обматюкала утриманок за кермом: "Нас***али на Теслу" (відео)

Поліну Логунова розлютили невмілі водії на дорогах

Поліна Логунова, телеведуча і дружина актора Дмитра Ступки, яка розповіла про можливе розлучення з ним, різко висловилася про деяких дівчат, які, на її думку, не вміють водити автомобіль. Відео зі скаргами, які Поліна супроводила матами, вона опублікувала в Instagram.

На відео Поліна веде автомобіль і розмірковує про дівчат-утриманка, яким їхні заможні покровителі купують дорогі машини. Автомобіль – шикарний подарунок, особливо до Дня всіх закоханих. До речі, ми підібрали 14 крутих ідей, як відзначити це свято.

На думку Логунова, багато дівчат не вміють водити авто і постійно створюють аварійні ситуації на дорогах.

"Живу, працюю на Печерську, і тут велика концентрація шл*х, які нас***али собі на "Тесли" і "Мерси" (автомобілі Tesla і Mercedes – Ред.). Пацани, купуйте їм "копійки", тому що ці бабищы порушують ПДР. Вона вважає, якщо ковтає чиюсь сперму, то її все повинні пропустити, тому що їй заплатили грошей", – обурюється Логунова.

Поліна Логунова Відео: instagram.com/polinalogunova

Поліна назвала таких панянок "ша**вами" і запропонувала їм переїхати з Печерського району, де вона проживає, адже вони "все одно не працюють і їздять ночами". Логунова також запропонувала всім коханим таких дівчат купити "абонемент на елітне таксі".

Раніше Поліна Логунова заявила, що у неї з'являються суїцидальні думки.

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