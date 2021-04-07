Дмитро Ступка заявив, як йому не просто знайти роботу: Я дуже дорогий

Актор зізнався, що його часто не кличуть на проби через його високу вартість

Актор і телеведучий Дмитро Ступка, який відреагував на скандальне інтерв'ю Поліни Логунової, розповів про те, як непросто йому зараз знайти роботу. Зараз актор зайнятий одночасно на трьох роботах, але зізнається, що все одно доводиться економити.

Ексклюзивно в програмі "Зірковий шлях" на телеканалі "Україна" Дмитро Ступка зізнався, що його не завжди кличуть на проби в кіно.

Дмитро Ступка Фото: instagram.com/stupka777

"У батька таке саме буває. Просто я дізнаюсь інколи, що деякі канали просто нас не запрошують", – каже Дмитро Ступка.

Актор зізнається, що його не запрошували навіть на проби деяких популярних українських серіалів. А причиною тому, вважає актор, його вимога до високих гонорарів.

"Напевно мене не запрошують, тому що я дуже дорогий. Вони там в 1 день хочуть зняти необ’ятноє. Купа переодягань, купа різних серій, зняти все в 1 день. І потім пропонують такі гонорари, що я кажу: я ж, кажу, не студент вже", – ділиться актор.

Маленьким гонораром для Дмитра Ступки вважається п'ять або шість тисяч гривень в день. Актор каже, що такі гонорари для студентів. Тож зірці доводиться працювати на трьох роботах.

"Я зараз став телеведучим ранкового шоу. Потім в мене 2 курси в університеті культури. І ще театр Франка, репетиції, ввечері вистави. Об 11 приїжджаю додому, лягаю спати, в 5 ранку підйом", – розповідає Дмитро.

При цьому нещодавно дружина Дмитра Поліна Логунова поскаржилася, що він не заробляє достатньо грошей. Поліна часто бере витрати на себе. Але актора зовсім не ображає, що йому кажуть, наче він мало старається.

Поліна Логунова та Дмитро Ступка Фото: facebook/polina.logunova

"Як я можу ображатися, якщо я живу в тій країні, де мені не дозволяють більше заробляти. Навіть працюючи на 3 роботах, тут треба або трошечки живота прикрутити і не їсти те, що інколи хочеться поїсти, жити на ті гроші, які є, або я не знаю, що робити", – зізнається Дмитро Ступка.

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