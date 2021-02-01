"Я регулярно хочу померти": дружина Дмитра Ступки розповіла про свої суїцидальні думки

Поліна Логунова зробила зізнання

Дружина Дмитра Ступки телеведуча Поліна Логунова, яка нещодавно назвала причину можливого розлучення з чоловіком, зізналася, що іноді її відвідують думки про суїцид. Про це вона розповіла в ексклюзивному інтерв'ю програмі "Зірковий шлях" на телеканалі "Україна".

Поліна вважає себе дуже сильною. За її словами, вона може впоратися з будь-якими проблемами і все пережити. Але вона зізналася, що іноді у неї буває суїцидальні думки.

Поліна Логунова Фото: прес-служба

"Я регулярно хочу померти. Мені іноді так нестерпно боляче, що мені здається, я не можу цього терпіти. І я реально хочу фізично зникнути. І стан суїцидальний у мене останнім часом частішає, тому що я дуже різко і швидко просуваюсь ", – відверто розповіла Поліна програмі" Зірковий шлях ".

Дружина Дмитра Ступки додала, що не планує нічого з собою робити.

"Я не планую самогубство, у жодному разі, але цей стан, коли тобі хочеться зникнути", – зізналася Поліна.

Дивіться ексклюзивне інтерв'ю Поліни Логунової для програми "Зірковий шлях":

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