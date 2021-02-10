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Дмитро Ступка про скандальне інтерв'ю дружини: "Вона хоче все і відразу"

Сьогодні, 13:49

Раніше Поліна Логунова розповіла, чому вони можуть розлучитися

Актор Дмитро Ступка прокоментував скандальне інтерв'ю своєї дружини. Нагадаємо, нещодавно Поліна Логунова розповіла, чому вони з Дмитром можуть розлучитися. Вона також заявила, що іноді думає про суїцид.

Дмитро Ступка довго не наважувався публічно відреагувати на слова дружини. І ось в програмі "Ранок з Україною" на телеканалі "Україна" актор ексклюзивно прокоментував скандальне інтерв'ю Логунової.

"Просто є одна така проблема у дружини, що вона хоче все і відразу. Такого не буває. А те, що хочуть зараз дівчата – у тієї подружки депутат, у цієї – будівельник. І вона теж хоче їздити на "Бентлі", я не знаю, купувати собі якісь прикраси, діаманти", – говорить Дмитро.

Також Дмитро зазначив, що одружився з Поліною, тому що кохає її. Любов – це прекрасне почуття, а зовсім скоро – День всіх закоханих, до якого ми підготували 14 ідей для подарунків, які точно сподобаються вашій коханій людині.

Поліна Логунова та Дмитро Ступка
Поліна Логунова та Дмитро Ступка
Фото: facebook/polina.logunova

Раніше Логунова поскаржилася в інтерв'ю, що Дмитро не заробляє достатньо грошей, і часто фінансову відповідальність за сім'ю бере на себе саме вона.

Ступка зазначив – зараз він працює на двох роботах. Але йому все одно не вистачає зароблених грошей. Правда, секрет сімейного щастя представник легендарної акторської династії бачить зовсім в іншому.

"Я на ній теж одружився, я перепрошую, не було ніякого приданого. Ми прописали її та дитину у бабусі в квартирі, щоб їй дали дозвіл на проживання в Україні. Я її взяв заміж, тому що я її кохаю", – заявив Ступка.

Дмитро Ступка прокоментував інтерв'ю Поліни Логунової – дивіться відео:

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Дмитро Ступка поліна логунова
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