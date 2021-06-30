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19-річний син Корольової таємно одружився? Тарзан прокоментував чутки

Еліна Пелешенко Еліна Пелешенко Редакторка
30 червня, 14:13
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Син Наташі Корольової Архип в лютому зробив пропозицію своїй дівчині. З тих пір в Мережі стали говорити про швидке весілля зіркового спадкоємця
Тарзан спростував чутки про весілля сина
Тарзан спростував чутки про весілля сина / Фото: instagram.com/melissa_foxs_

Уважні підписники Наташі Корольової розглянули на одному з відео обручку на руці Архипа – сина співачки . У Мережі стали обговорювати, що 19-річний Архип одружився. Сім'я Наташі Корольової спростувала чутки про таємне весілля сина співачки.

"Ні, неправда, звичайно", – прокоментував новину про весілля сина Сергій Глушко Telegram-каналу "Звездач".

Нагадаємо, чутки про одруження Архипа ходять не перший місяць. Відомо, що син Наташі Корольової зустрічається зі стриптизеркою Мелісою Фокс. Пара познайомилися в компанії спільних друзів. Спочатку дівчина не знала, що її хлопець – син зіркових батьків. Архип зробив Мелісі пропозицію ще в лютому, в День святого Валентина, через сім місяців після знайомства. Як пишуть російські ЗМІ, пара вже кілька місяців живе в будинку співачки.

Раніше Наташа Корольова вже зазначала, що в Мережі ще не раз будуть чутки про весілля її сина.

"Архип – привабливий молодик, а тому в його житті буде ще не одна" фейкова "церемонія." Будемо святкувати! "- прокоментувала зіркова мама.

Тарзан підтримав дружину і заявив, що Архипові не варто поспішати. На думку батька, син ще надто молодий і йому потрібно набратися життєвого досвіду. Також він думає, що у спадкоємця буде ще не одна дівчина.

Дивіться сюжет про найбільш провокаційні чутки про зірок:

Раніше ми розповідали, що відомо про обраниці сина Наташі Корольової і Тарзана.

Еліна Пелешенко
Еліна Пелешенко Редакторка

Закінчила Київський національний лінгвістичний університет за спеціальністю "перекладач іспанської мови", але завжди була цікава сфера медіа. В журналістиці 3 роки. Раніше писала для видань Clutch і Ivona.bigmir.net.

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