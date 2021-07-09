У Мережі не впізнали Наташу Корольову на новому відео: Яке щастя, що є фотошоп

Популярну співачку Наташу Корольову підписники часто критикують за використання фільтрів в соцмережах. Артистка вважає за краще не відповідати на негативні коментарі

Наташу Корольову розкритикували за використання фотошопу / Фото: instagram.com/koroleva__star

Наташа Корольова на фото в Instagram завжди виглядає молодше за свої роки. Поки одні шанувальники просять розповісти секрет молодості, інші звинувачують артистку у використанні фотошопу. Нова публікація не стала винятком. Наташа Корольова опублікувала нове відео, яке в Мережі стали обговорювати.

Співачка опублікувала відео Instagram , на якому вона разом з командою їде на знімальний майданчик.

У коментарі в черговий раз попросили співачку менше використовувати фільтрів, зазначивши, що зараз вона сама на себе не схожа.

"Схожа Королева на Лорак"

"Ледве дізналася"

"Яка гарна Наташенька! Яке щастя, що є фотошоп"

"Фільтри що треба"

Варто зазначити, в Мережі часто критикують і публікації мами Наташі Корольової Людмили Поривай. Деяким здається, що вона веде себе зухвало – комусь не подобається танці мами артистки , кому – образи для фотосесій. Наприклад, недавно Людмилі Поривай порадили вести себе скромніше. Наташа Корольова і її мама ніяк не реагують на критику.

Кого із зірок часто звинувачують у використанні фотошопу – дивіться в сюжеті:

Раніше в Мережі розкритикували спробу Наташі Корольової здаватися молодше .