У Мережі не впізнали Наташу Корольову на новому відео: Яке щастя, що є фотошоп

Наташа Корольова на фото в Instagram завжди виглядає молодше за свої роки. Поки одні шанувальники просять розповісти секрет молодості, інші звинувачують артистку у використанні фотошопу. Нова публікація не стала винятком. Наташа Корольова опублікувала нове відео, яке в Мережі стали обговорювати.
Співачка опублікувала відео Instagram , на якому вона разом з командою їде на знімальний майданчик.
У коментарі в черговий раз попросили співачку менше використовувати фільтрів, зазначивши, що зараз вона сама на себе не схожа.
- "Схожа Королева на Лорак"
- "Ледве дізналася"
- "Яка гарна Наташенька! Яке щастя, що є фотошоп"
- "Фільтри що треба"
Варто зазначити, в Мережі часто критикують і публікації мами Наташі Корольової Людмили Поривай. Деяким здається, що вона веде себе зухвало – комусь не подобається танці мами артистки , кому – образи для фотосесій. Наприклад, недавно Людмилі Поривай порадили вести себе скромніше. Наташа Корольова і її мама ніяк не реагують на критику.
Кого із зірок часто звинувачують у використанні фотошопу – дивіться в сюжеті:
Раніше в Мережі розкритикували спробу Наташі Корольової здаватися молодше .