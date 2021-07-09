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У Мережі не впізнали Наташу Корольову на новому відео: Яке щастя, що є фотошоп

Еліна Пелешенко Еліна Пелешенко Редакторка
9 липня, 08:34
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Популярну співачку Наташу Корольову підписники часто критикують за використання фільтрів в соцмережах. Артистка вважає за краще не відповідати на негативні коментарі
Наташу Корольову розкритикували за використання фотошопу
Наташу Корольову розкритикували за використання фотошопу / Фото: instagram.com/koroleva__star

Наташа Корольова на фото в Instagram завжди виглядає молодше за свої роки. Поки одні шанувальники просять розповісти секрет молодості, інші звинувачують артистку у використанні фотошопу. Нова публікація не стала винятком. Наташа Корольова опублікувала нове відео, яке в Мережі стали обговорювати.

Співачка опублікувала відео Instagram , на якому вона разом з командою їде на знімальний майданчик.

У коментарі в черговий раз попросили співачку менше використовувати фільтрів, зазначивши, що зараз вона сама на себе не схожа.

  • "Схожа Королева на Лорак"
  • "Ледве дізналася"
  • "Яка гарна Наташенька! Яке щастя, що є фотошоп"
  • "Фільтри що треба"

Варто зазначити, в Мережі часто критикують і публікації мами Наташі Корольової Людмили Поривай. Деяким здається, що вона веде себе зухвало – комусь не подобається танці мами артистки , кому – образи для фотосесій. Наприклад, недавно Людмилі Поривай порадили вести себе скромніше. Наташа Корольова і її мама ніяк не реагують на критику.

Кого із зірок часто звинувачують у використанні фотошопу – дивіться в сюжеті:

Раніше в Мережі розкритикували спробу Наташі Корольової здаватися молодше .

Еліна Пелешенко
Еліна Пелешенко Редакторка

Закінчила Київський національний лінгвістичний університет за спеціальністю "перекладач іспанської мови", але завжди була цікава сфера медіа. В журналістиці 3 роки. Раніше писала для видань Clutch і Ivona.bigmir.net.

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Проблема, яку підняла Ані Лорак, відома і вона існує. Ні для кого тут немає нічого нового. Те, що вона предметно натякнула на стосунки з продюсером, ні. Мені нічого не було з цього приводу відомо. Але я розуміла, що в шоу-бізнесі це є.

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