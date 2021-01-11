Дівчина Ілона Маска заявила, що "нарешті" заразилася коронавірусом

32-річна співачка отримала позитивний тест на COVID-19

Дівчина засновника Tesla Ілона Маска Клер Еліз Баучер, більш відома як Граймс, повідомила, що заразилася коронавірусом. У співачки позитивний результат на COVID-19.

"Нарешті-то захворіла COVID, але насолоджуюся лихоманкою", – написала 32-річна співачка в Instastories, додавши посилання на пісню SZA – Good Days.

Граймс Фото: instagram.com/grimes

Граймс не поділилася будь-якими подробицями про своє здоров'я або симптоми.

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Нагадаємо, що 4 травня Граймс народила Ілону Маску хлопчика. Таким чином засновник SpaceX і Tesla вшосте став батьком. Дитині дали вельми незвичайне ім'я – "X Æ A-12 Маск".

Спочатку закон Каліфорнії забороняв реєструвати ім'я з символами, але Маск і Grimes вийшли з ситуації. Згідно зі свідченням, малюка звуть X, по батькові AE A-XII, а прізвище – Маск.

Нещодавно ми писали, що Ілон Маск не зміг розпізнати складне ім'я свого сина.

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