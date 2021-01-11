Главная Сегодня
На главную Сегодня
Ru  |  Ua

Девушка Илона Маска заявила, что "наконец-то" заразилась коронавирусом

Сегодня, 19:30

32-летняя певица получила позитивный тест на COVID-19

Девушка основателя Tesla Илона Маска Клэр Элиз Баучер, более известная как Граймс, сообщила, что заразилась коронавирусом. У певицы положительный результат на COVID-19.

"Наконец-то заболела COVID, но наслаждаюсь лихорадкой", – написала 32-летняя певица в Instastories, добавив ссылку на песню SZA – Good Days.

Граймс
Граймс
Фото: instagram.com/grimes

Граймс не поделилась какими-либо подробностями о своем здоровье или симптомах.

Читайте также:
Королева Елизавета II и ее супруг сделали прививки от коронавируса

Напомним, что 4 мая Граймс родила Илону Маску мальчика. Таким образом основатель SpaceX и Tesla в шестой раз стал отцом. Ребенку дали весьма необычное имя – "X Æ A-12 Маск".

Изначально закон Калифорнии запрещал регистрировать имя с символами, но Маск и Grimes вышли из ситуации. Согласно свидетельству, малыша зовут X, отчество AE A-XII, а фамилия – Маск.

Недавно мы писали, что Илон Маск не смог распознать сложное имя своего сына.

Все подробности в спецтеме Коронавирус

Подпишись на наш telegram

Только самое важное и интересное

Подписаться
 Читайте Segodnya.ua в Google News
Еще несколько материалов по теме:
Как вернуть обоняние после коронавируса: отвечают врачи Звезда "Служебного романа" Лия Ахеджакова попала в больницу с коронавирусом Беременной Фроловой из-за положительного теста на COVID-19 в роддоме отказали в помощи
коронавирус Граймс
Реклама

Новости партнеров

«Свисток сдуй». Попов жестко ответил бывшей девушке
«Свисток сдуй». Попов жестко ответил бывшей девушке
Изысканный вариант любимого десерта. Секреты приготовления
Изысканный вариант любимого десерта. Секреты приготовления
Изумрудный рулет с красной рыбой вместо шубы на Новый год
Изумрудный рулет с красной рыбой вместо шубы на Новый год
Очень смело: Тина Кароль показала свое обнаженное фото
Очень смело: Тина Кароль показала свое обнаженное фото

Популярные статьи

Сегодня, 15:59Food

Вареники с сюрпризами на старый Новый год: фасоль – к детям, а курага – к радости

Сегодня, 15:54Fun

Лучшие щедривки для взрослых и детей

Сегодня, 14:45Food

Блюда на старый Новый год: ТОП-5 рецептов

Сегодня, 09:15Events

Старый Новый год: старинные традиции и приметы

Сегодня, 05:19Психология

Гороскоп на сегодня 11 января: Дев ждет ошеломляющий успех, а Весы – уборка

Вчера, 19:33Wellness

Маникюр на карантине: как ухаживать за ногтями дома и сберечь нервы (видео)

Вчера, 18:09Шоу-бизнес

Это произошло: молодая жена Виктора Павлика беременна (фото)

Вчера, 13:38Техно

Чем заменить WhatsApp – 5 альтернативных мессенджеров

Вчера, 09:55Стиль

5 вещей, которые подарила женщинам Коко Шанель

Вчера, 06:40Психология

Гороскоп на неделю 10-16 января: все знаки зодиака

Вчера, 05:05Психология

Гороскоп на сегодня 10 января: Овны будут полны сил, а Тельцам нужно найти время на отдых

9 январяEvents

Старый Новый год: дата, история, традиции и приметы

9 январяШоу-бизнес

Сестра стриптизерша, кулинарные курсы и отсидевший дядя: все, что нужно знать о герцогине Кембриджской

9 январяFood

Начинаем приводить себя в форму: 5 детокс-супов, которые помогут похудеть

9 январяШоу-бизнес

"Я слишком драматизировал": участник "Холостячки" жалеет, что не ушел с проекта раньше

9 январяПсихология

Гороскоп на сегодня 9 января: Водолеям можно экспериментировать с имиджем, а Рыбам – правильно распределять нагрузку

Новости партнеров

Торт в микроволновке за 5 минут быстро и вкусно: рецепт с фото
Торт в микроволновке за 5 минут быстро и вкусно: рецепт с фото
Жена футболиста сборной Украины показала откровенное фото
Жена футболиста сборной Украины показала откровенное фото
Соломия Витвицкая с челкой и декольте ошеломила образом
Соломия Витвицкая с челкой и декольте ошеломила образом
Катерина Ковальчук раскрыла причину ухода из сериала Крепостная
Катерина Ковальчук раскрыла причину ухода из сериала Крепостная
На пляже в Бразилии. Венсан Кассель показал полуобнаженную жену
На пляже в Бразилии. Венсан Кассель показал полуобнаженную жену
EL Кравчук поделился, почему в свое время жил с Андреем Данилко
EL Кравчук поделился, почему в свое время жил с Андреем Данилко
Звезда сериала "Сваты" впервые показала своего супруга
Звезда сериала "Сваты" впервые показала своего супруга
Оладки з капустою: рецепт від Євгена Клопотенка
Оладки з капустою: рецепт від Євгена Клопотенка

Мы обновили правила сбора и хранения персональных данных

Вы можете ознакомиться c изменениямы в политике конфиденциальности. Нажимая накнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с обновленными правилами и даете разрешение на использование файлов cookie.

Принять