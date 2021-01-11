Девушка Илона Маска заявила, что "наконец-то" заразилась коронавирусом

32-летняя певица получила позитивный тест на COVID-19

Девушка основателя Tesla Илона Маска Клэр Элиз Баучер, более известная как Граймс, сообщила, что заразилась коронавирусом. У певицы положительный результат на COVID-19.

"Наконец-то заболела COVID, но наслаждаюсь лихорадкой", – написала 32-летняя певица в Instastories, добавив ссылку на песню SZA – Good Days.

Граймс Фото: instagram.com/grimes

Граймс не поделилась какими-либо подробностями о своем здоровье или симптомах.

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Напомним, что 4 мая Граймс родила Илону Маску мальчика. Таким образом основатель SpaceX и Tesla в шестой раз стал отцом. Ребенку дали весьма необычное имя – "X Æ A-12 Маск".

Изначально закон Калифорнии запрещал регистрировать имя с символами, но Маск и Grimes вышли из ситуации. Согласно свидетельству, малыша зовут X, отчество AE A-XII, а фамилия – Маск.

Недавно мы писали, что Илон Маск не смог распознать сложное имя своего сына.

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