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Вагітній Фроловій через позитивний тест на COVID-19 в пологовому будинку відмовилися допомогти

Сьогодні, 18:25

Телеведуча розповіла, з чим вона мусила зіткнутися

Вагітна Василіса Фролова, яка заразилася коронавірусом, розповіла у Facebook, як намагалася отримати допомогу в одній з державних лікарень.

Лікар відмовилася приймати телеведучу в одному з пологових будинків Києва, коли Василіса хотіла отримати консультацію. Зрештою спочатку їй відмовили навіть надати телефон її лікаря.

"Хвора? Не ходіть до нас! Якщо щось ургентне – викликайте швидку, але тільки до нас не приїжджайте!", – розповіла Фролова один з випадків.

Також телеведуча згадала, що одного разу прийшла за записом на прийом, але лікар вийшла і здивовано запитала: "А хіба ти не через годину?"

Ведуча Василіса Фролова
Ведуча Василіса Фролова
Фото: instagram.com/vasyafrolova

Вона також розповіла, що коли заразилася коронавірусом, то всі свої візити скасувала, але їй потрібна була консультація лікаря за результатами аналізів. Та вона три дні не могла додзвонитися до лікаря.

"Знову, коли я попросила мені зателефонувати, я випадково почула її голос там на ресепшені. Вона як завжди зверхньо відповіла – "і не можу я з нею говорити, мене взагалі головлікар викликає". Без зайвих церемоній мені відрізали: "Вона не хоче з вами розмовляти" і кинули трубку!" – розповіла Василіса

Раніше Василіса Фролова знялася у відвертій фотосесії.

Всі подробиці в спецтемі Коронавірус

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