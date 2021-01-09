Як повернути нюх після коронавірусу: відповідають лікарі

Виявляється, прискорити повернення звичних відчуттів можна за допомогою ліків

Часткова або повна втрата нюху і смаку – одні з найпоширеніших симптомів коронавірусу. На їх відновлення може знадобитися від кількох днів до кількох місяців. Як прискорити повернення звичних відчуттів, розповідаємо далі в матеріалі.

Люди, які перехворіли на COVID-19, знову можу відчувати запахи і смак через деякий час. Так, Сергій Сторожук з Києва під час хвороби міг з'їсти цибулю, і абсолютно не відчувати її смак. А Павло з Ужгорода вилікувався від "ковіда" за два тижні, але без запахів живе вже три місяці.

Ельвіна Сеітбуллаєва, Руслан Альмухамедов. Новини "Сьогодні", телеканал "Україна" Відео: Сьогодні

"Під ялинку я отримав нові парфуми, але я ніяк не можу відрізнити від тих, які були до цього... Абсолютно нічого не відчуваю", – говорить Павло Величко.

Медики помітили – ті, хто втратив чуття, COVID-19 перенесли в легкій формі. Відновлюється ж кожна людина по-різному.

Виявляється, є методи медикаментозного повернення смаку та нюху – але пити таблетки на свій розсуд не варто.

"Кожний препарат має побічні явища... я рекомендую навіть вітаміни без призначення лікаря не приймати", – говорить лікарка Юлія Расюк.

Сам механізм втрати нюху поки не досліджений. Лікарі просять пацієнтів не стимулювати ніс різкими запахами, щоб не пошкодити слизову.

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