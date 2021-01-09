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Як повернути нюх після коронавірусу: відповідають лікарі

Сьогодні, 16:22

Виявляється, прискорити повернення звичних відчуттів можна за допомогою ліків

Часткова або повна втрата нюху і смаку – одні з найпоширеніших симптомів коронавірусу. На їх відновлення може знадобитися від кількох днів до кількох місяців. Як прискорити повернення звичних відчуттів, розповідаємо далі в матеріалі.

Люди, які перехворіли на COVID-19, знову можу відчувати запахи і смак через деякий час. Так, Сергій Сторожук з Києва під час хвороби міг з'їсти цибулю, і абсолютно не відчувати її смак. А Павло з Ужгорода вилікувався від "ковіда" за два тижні, але без запахів живе вже три місяці.

Ельвіна Сеітбуллаєва, Руслан Альмухамедов. Новини "Сьогодні", телеканал "Україна"
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"Під ялинку я отримав нові парфуми, але я ніяк не можу відрізнити від тих, які були до цього... Абсолютно нічого не відчуваю", – говорить Павло Величко.

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Медики помітили – ті, хто втратив чуття, COVID-19 перенесли в легкій формі. Відновлюється ж кожна людина по-різному.

Виявляється, є методи медикаментозного повернення смаку та нюху – але пити таблетки на свій розсуд не варто.

"Кожний препарат має побічні явища... я рекомендую навіть вітаміни без призначення лікаря не приймати", – говорить лікарка Юлія Расюк.

Сам механізм втрати нюху поки не досліджений. Лікарі просять пацієнтів не стимулювати ніс різкими запахами, щоб не пошкодити слизову.

Раніше ми розповідали, чому не можна поєднувати алкоголь та ліки.

Всі подробиці в спецтемі Коронавірус

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