Зірка "Службового роману" Лія Ахеджакова потрапила до лікарні з коронавірусом

Зараз стан 82-річної акторки оцінюють як "нормальний"

Нещодавно ми писали, що акторка Аліса Фрейндліх госпіталізована з коронавірусом. Сьогодні стало відомо, що її колега по фільму "Службовий роман" Лія Ахеджакова також захворіла на COVID-19.

За інформацією ЗМІ, з посиланням на близьких Ахеджакової, її стан здоров'я погіршився через хронічні захворювання, тому артистку доправили до лікарні.

Акторка Лія Ахеджакова Фото: Скриншот из видео

Пізніше представник Лії Ахеджакової підтвердив, що у неї позитивний тест на "ковід".

"Вона госпіталізована з коронавірусом, почувається нормально", – передає "Інтерфакс" слова джерела.

Лія Ахеджакова народилася 9 липня 1938 року в Дніпропетровську. У 1962 році закінчила ГІТІС ім. А. В. Луначарського. Широкій публіці вона відома за фільмами Ельдара Рязанова. З 1977 року грає в театрі "Современник" в Москві.

Раніше ми також писали, що акторку Ірину Муравйову госпіталізували з коронавірусом.

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