Девід Аксельрод: "Вдруге став батьком"

У родині артиста поповнення, але виявилося, що це не діти

Чоловік продюсерки Олени Мозгової, співак Девід Аксельрод звеселив фанатів заявою. Вранці артист заявив, що він знову став батьком,

У своєму Facebook-акаунті Девід Аксельрод опублікував короткий ролик з веселими міньйонами.

"Я вдруге став батьком", – загадково написав Девід Аксельрод.

Шанувальники одразу ж почали вітати співака. Але як виявилося, в сім'ї артиста дійсно поповнення, ось тільки це не діти, а котики!

У наступному пості співак зізнався, що насправді народила його кішка. Тож тепер Девід офіційно "котячий" батько.

"Коко, народила двох чудових Коконят. Дякую всім за привітання, гарного дня та посмішок", – написав Девід.

Кішка Девіда Аксельрода Коко Фото: facebook.com/david.axelrod.singer

За такий жарт Девіда назвали "паразитом".

Скріншот Instagram

У Девіда Аксельрода та Олени Мозгової є дочка – Соломія, яка народилася у 2015 році. Також в Олени є дві дочки від попереднього шлюбу – Зоя і Євгенія.

Девід Аксельрод з донькою Фото: facebook.com/david.axelrod.singer

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