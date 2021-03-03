Девід Аксельрод: "Вдруге став батьком"
У родині артиста поповнення, але виявилося, що це не діти
Чоловік продюсерки Олени Мозгової, співак Девід Аксельрод звеселив фанатів заявою. Вранці артист заявив, що він знову став батьком,
У своєму Facebook-акаунті Девід Аксельрод опублікував короткий ролик з веселими міньйонами.
"Я вдруге став батьком", – загадково написав Девід Аксельрод.
Шанувальники одразу ж почали вітати співака. Але як виявилося, в сім'ї артиста дійсно поповнення, ось тільки це не діти, а котики!
У наступному пості співак зізнався, що насправді народила його кішка. Тож тепер Девід офіційно "котячий" батько.
"Коко, народила двох чудових Коконят. Дякую всім за привітання, гарного дня та посмішок", – написав Девід.
За такий жарт Девіда назвали "паразитом".
У Девіда Аксельрода та Олени Мозгової є дочка – Соломія, яка народилася у 2015 році. Також в Олени є дві дочки від попереднього шлюбу – Зоя і Євгенія.
Раніше вагітна Василіса Фролова розповіла, хто батько її дитини.
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