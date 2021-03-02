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Микола Басков їздить на великому лімузині з охороною

Сьогодні, 16:26

Про це розповів продюсер Віктор Дробиш

Виявилося, що російський співак Микола Басков, який проговорився про розлучення Королеви і Тарзана, сильно турбується про свою безпеку, адже навіть на світські заходи він приїжджає в оточенні охорони на великому лімузині. Про це розповів російський композитор і продюсер Віктор Дробиш.

Дробиш поскаржився на сучасний шоу-бізнес. За його словами, раніше знаменитості були ближче до народу і "їздили на метро".

"Зараз же часто буває так, що приїжджаєш на музичну премію і бачиш величезний лімузин. За цим лімузином біжить охорона, слідом їде ще один автомобіль супроводу. Думаєш:" Невже Клінтон приїхав? " А це, виявляється, Басков. Таке відчуття, що за ним біжать вісім терористів з бомбою. Раніше артист не міг бути суперзаможною людиною. Артисти їздили на метро, були ближче до народу", – пояснив Дробиш в інтерв'ю YouTube-каналу Ковальський.

Віктор Дробиш і Микола Басков
Віктор Дробиш і Микола Басков
Фото: instagram.com/nikolaibaskov, instagram.com/vdrobysh

За словами Віктора, робота приносить йому пристойний дохід, але для нього завжди було важливіше отримувати задоволення від творчої діяльності.

Нагадаємо, восени минулого року Віктор Дробиш був госпіталізований з COVID-19.

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