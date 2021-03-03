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Дэвид Аксельрод: "Во второй раз стал отцом"

Сегодня, 13:53

В семье артиста пополнение, но оказалось, что это не дети

Муж продюсера Елены Мозговой, певец Дэвид Аксельрод обрадовал фанатов заявлением. Утром артист заявил, что он снова стал отцом,

В своем Facebook-аккаунте Дэвид Аксельрод опубликовал короткий ролик с радующимися миньонами.

"Я во второй раз стал отцом", – интригующе написал Дэвид Аксельрод.

Поклонники сразу же принялись поздравлять певца. Но как оказалось, в семье артиста действительно пополнение, вот только это не дети, а котики!

В следующем посте певец признался, что на самом деле родила его кошка. Так что теперь Дэвид официально "кошачий" отец.

"Коко, родила двух замечательных Коконят. Всем спасибо за поздравления, хорошего дня и улыбок", – написал Дэвид.

Кошка Дэвида Аксельрода Коко
Кошка Дэвида Аксельрода Коко
Фото: facebook.com/david.axelrod.singer

За такую шутку Дэвида назвали "паразитом".

Скриншот Instagram

У Дэвида Аксельрода и Елены Мозговой есть дочь – Соломия, которая родилась в 2015 году. Также у Елены есть две дочки от предыдущего брака – Зоя и Евгения.

Дэвид Аксельрод с дочкой
Дэвид Аксельрод с дочкой
Фото: facebook.com/david.axelrod.singer

Ранее беременная Василиса Фролова рассказала, кто отец ее ребенка.

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певец продюсер отцовство David Axelrod
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