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Ані Лорак розхвалила Філіпа Кіркорова в його 54-річчя, а фанати – затролили за "багатство"

Сьогодні, 12:09

Артистка розмістила спільну фотографію з королем поп-музики і підписала її зворушливим привітанням. Але від очей шанувальників не сховалося "багатство" на руках співака

Співачка Ані Лорак після звинувачень Меладзе в харасменті емоційно привітала свого колегу Філіпа Кіркорова з 54-річчям. Артистка запостила фото, на якому вони позують в гламурних вбраннях на одному із заходів. Зірки буквально сяяли від щастя.

У новому пості у своєму Instagram-акаунті Ані Лорак розхвалила Філіпа і назвала його "найкращим хрещеним". Дочка артистки, Софія – хрещениця Кіркорова.

Філіп Кіркоров та Ані Лорак
Філіп Кіркоров та Ані Лорак
Фото: instagram.com/anilorak

"З Днем народження, дорогий Філіп! Король З Днем народження, мій улюблений Друг! Наш найкращий Хрещений!
Будь щасливий і освітлюй своїм талантом планету. Завжди поруч. Люблю", – написала Ані Лорак.

Шанувальники звернули увагу на численні кільця на пальцях Кіркорова.

  • "Як шкода, що пальців на руках лише 10 у Філі".
  • "Мало обручок на пальцях, дуже мало, потрібно більше"
  • "Які пЕрстні у Караля..."
  • "Блін всього лише 10 пальчиків, а можна було і більше"
  • "У нього все багатство на руці"

До речі, напередодні свого 54-річчя Кіркоров зробив заяву про своє особисте життя. Він сказав, що ні в чому собі не відмовляє, але деталей не уточнював. Тоді як останнім часом всі говорять про можливе возз'єднання Ані Лорак з її ексчоловіком Муратом Налчаджиоглу.

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