"У Московію подалися?" Green Grey виступлять на російському фестивалі – в Мережі розсердилися
На офіційному сайті російського фестивалю "Дика м'ята" з'явилася інформація про те, що одним з учасників є український гурт Green Grey. Також в афіші значиться Іван Дорн
Знаменитий український рок-гурт Green Grey, який був заснований в 1993 році, запрошений на популярний російський музичний фестиваль "Дикая мята". У Мережі одразу ж негативно відреагували на плани артистів виступити на території РФ. Але це не перша подібна новина на сьогодні – раніше ми повідомляли, що Лобода і Лорак прийшли на російське МУЗ-ТВ.
Анонс виступу Green Grey з'явився на офіційному сайті фестивалю "Дикая мята". Мовиться про те, що це буде перший концерт артистів в Росії з 2011 року.
В Instagram-акаунті фестивалю також з'явилася афіша з заявленими учасниками, серед яких крім Green Grey значиться й Іван Дорн.
Ми запросили коментар у пресслужби гурту Green Grey і чекаємо уточнення цієї інформації.
А тим часом користувачі Мережі користувачі написали:
- "Ну що? Green Grey – гроші не пахнуть? Не стидно? Бабло перемогло? Ну про Дорна то і розмови нема"
- "Що, в Московію подалися?"
- "У них відмазка: мистецтво поза політикою"
Раніше повідомлялося, що Кіркоров записав трек з MARUV.
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