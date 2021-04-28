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"У Московію подалися?" Green Grey виступлять на російському фестивалі – в Мережі розсердилися

Сьогодні, 18:44

На офіційному сайті російського фестивалю "Дика м'ята" з'явилася інформація про те, що одним з учасників є український гурт Green Grey. Також в афіші значиться Іван Дорн

Знаменитий український рок-гурт Green Grey, який був заснований в 1993 році, запрошений на популярний російський музичний фестиваль "Дикая мята". У Мережі одразу ж негативно відреагували на плани артистів виступити на території РФ. Але це не перша подібна новина на сьогодні – раніше ми повідомляли, що Лобода і Лорак прийшли на російське МУЗ-ТВ.

Анонс виступу Green Grey з'явився на офіційному сайті фестивалю "Дикая мята". Мовиться про те, що це буде перший концерт артистів в Росії з 2011 року.

Green Grey
Green Grey
Фото: facebook.com/GreenGreyOfficial

В Instagram-акаунті фестивалю також з'явилася афіша з заявленими учасниками, серед яких крім Green Grey значиться й Іван Дорн.

Ми запросили коментар у пресслужби гурту Green Grey і чекаємо уточнення цієї інформації.

Скріншот Instagram

А тим часом користувачі Мережі користувачі написали:

  • "Ну що? Green Grey – гроші не пахнуть? Не стидно? Бабло перемогло? Ну про Дорна то і розмови нема"
  • "Що, в Московію подалися?"
  • "У них відмазка: мистецтво поза політикою"

Раніше повідомлялося, що Кіркоров записав трек з MARUV.

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