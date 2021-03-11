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Дорофєєва випустила зухвале live-відео на свій трек з матами

Сьогодні, 19:02

Шанувальники вже оцінили відео

Надя Дорофєєва, яка днями випустила трек з матами про нерозділене кохання , представила live-версію скандальної пісні a tebe. Відео з'явилося на YouTube- каналі співачки.

Завдяки live-версії кожен може відчути себе на концерті. У новому відео співачка з'явилася в топі і брюках з високою талією.

Але на цьому сюрпризи від співачки для шанувальників не закінчуються. Вже 19 березня Дорофєєва представить свій перший міні-альбом dofamin. А на своєму YouTube- каналі буде випускати mood-відео на live-версії всіх п'яти треків.

"Перша відеоісторія з dofamin – a tebe ... Щаслива, що можу бути собою, бути вільною, перетворювати свої спогади в історії і кайфувати від музики", – сказано в описі під відео.

Нове відео шанувальники вже встигли оцінити.

"Кліп набагато крутіше ніж у пісні" gorit "," Спасибі за цікаву відеороботу "," Клас. Сучасно "," Як же це красиво "," Здається, лайв навіть крутіше! "- написали в Мережі.

Раніше Надя Дорофєєва розповіла про секретний чаті з Монатік.

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