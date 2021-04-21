Дантес показал Дорофееву без макияжа: С днем рождения, старуха!

21 апреля певице исполняется 31 год. Дантес с юмором поздравил любимую жену с днем рождения в Instasories

Сегодня, 21 апреля, украинской певице Наде Дорофеевой исполняется 31 год. Всем давно известно, что ее супруг Владимир Дантес обладает хорошим чувством юмора. И даже в такой день он не упустил шанс подшутить над возлюбленной.

"Внимание, сенсация! Я живу со старухой, 31! Здорово, с днем рождения!" – прокричал на камеру Дантес.

Надя ничуть не обиделась на супруга, а наоборот улыбалась и обнимала его перед камерой. Похоже, что видео Дантес снял с самого утра дома, и Надя была еще в пижаме и без макияжа.

Надя Дорофеева и Владимир Дантес Видео: instagram.com/vladimirdantes

Надя Дорофеева и Владимир Дантес женаты уже более пяти лет. И если ранее Надя была более популярна своего супруга (Дантеса некоторое время даже называли "муж Дорофеевой"), то сейчас оба артиста довольно популярны и активно развивают свою музыкальную карьеру.

Напомним, alyona alyona разделась и сравнила себя с Надей Дорофеевой.

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