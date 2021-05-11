Як Дантес морквину на базарі купував – співака помітили в Хусті на Закарпатті (фото)
Співак засвітився на ринку в одному відомому місті Закарпаття – Хусті. Фото артиста, який обирає овочі, миттєво розлетілися по Мережі
Співак Дантес, який, як повідомлялося раніше, ще не готовий до народження дітей з Надею Дорофеєвою, несподівано був помічений в Закарпатському зоопарку. Тільки це не парк з тваринами, а звичайнісінький ринок в місті Хуст на Закарпатті. Шанувальники не очікували побачити зірку в такому місці та почали жартувати про те, що ж забув співак на базарі, який ще називають "торговиця".
Фотографія Дантеса з'явилася в Facebook-групі "Підслухано Хуст". Як виявилося, співак приїхав у місто на зйомки шоу" Мамо, я роблю бізнес ", тільки користувачам це було не так цікаво, як те, що Дантес придивлявся до овочів.
У коментарях написали:
- "Чесне слово, якби я його в Хусті побачив, не подумав би навіть, що це Дантес".
- "Не чекали, що Дантес буде моркву у нас на торговиці купляти".
- "Зустрічали сьогодні на торговиці. Почав купляти з картошки, кукурудзи".
Як насправді все відбувалося.
Раніше Дантес показав Дорофєєву без макіяжу в день її 31-річчя.
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