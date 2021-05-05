Туристи поважного віку скинулися по 77 гривень на екскурсію у "мальовниче місце". Їх відвезли на цвинтар

Мандрівникам обіцяли трансфер на автобусі, оглядову екскурсію і обід. У результаті туристи потрапили на кладовище, де для них організували розпродаж

У китайському муніципалітеті Чунцин туристична фірма Longyao замість оглядової екскурсії з шопінгом відвезла групу людей поважного віку на кладовищі.

Про це повідомляє BBC.

Мандрівники заплатили за цю "розвагу" по 18 юанів (77 гривень). Їм обіцяли трансфер на автобусі, обід, а також відвідування "живописного місця". У результаті туристи опинилися на цвинтарі, де для них організували розпродаж.

Фото: NZ Herald

Після скарг незадоволених клієнтів місцева влада почала перевірку цього інциденту. Чиновники заявили, що "будуть рішуче протидіяти будь-яким діям, які порушують права туристів та шкодять іміджу міста".

До того ж Комітет з культури і розвитку туризму Чунцина з'ясував, що у організатора поїздки Longyao немає ліцензії на здійснення туристичної діяльності. У відомстві пообіцяли в майбутньому унеможливити подібні випадки.

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