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Туристи поважного віку скинулися по 77 гривень на екскурсію у "мальовниче місце". Їх відвезли на цвинтар

Сьогодні, 11:51

Мандрівникам обіцяли трансфер на автобусі, оглядову екскурсію і обід. У результаті туристи потрапили на кладовище, де для них організували розпродаж

У китайському муніципалітеті Чунцин туристична фірма Longyao замість оглядової екскурсії з шопінгом відвезла групу людей поважного віку на кладовищі.

Про це повідомляє BBC.

Мандрівники заплатили за цю "розвагу" по 18 юанів (77 гривень). Їм обіцяли трансфер на автобусі, обід, а також відвідування "живописного місця". У результаті туристи опинилися на цвинтарі, де для них організували розпродаж.

Фото: NZ Herald

Після скарг незадоволених клієнтів місцева влада почала перевірку цього інциденту. Чиновники заявили, що "будуть рішуче протидіяти будь-яким діям, які порушують права туристів та шкодять іміджу міста".

До того ж Комітет з культури і розвитку туризму Чунцина з'ясував, що у організатора поїздки Longyao немає ліцензії на здійснення туристичної діяльності. У відомстві пообіцяли в майбутньому унеможливити подібні випадки.

Нагадаємо, раніше ми розповідали, як отримати компенсацію за зіпсований відпочинок. Крім цього, Life Сьогодні писали, куди українці зможуть поїхати у відпустку цього літа.

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туризм Китай курйоз кладовища
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