Відпустка в Урзуфі: коли їхати, скільки коштує і як можна заощадити

Ціни місцеві жителі на проживання та харчування цьогоріч не підвищили! Але курорт пустує, бо погода на початку літа несприятлива

Фото: Unsplash

Пляжний відпочинок на Донеччині конкурує з популярною Одесою! Журналісти новин "Сьогодні" дізналися, у скільки обійдеться туристам відпустка на одному з популярних курортів, коли місцеві підприємці очікують буму та в який період рекомендують їхати. Нагадаємо, що Карпати – також популярний напрям для відпочинку літом.

Через дощі на початку літа один із найпопулярніших курортів Донеччини пустує. І це – Урзуф! Його обирають тисячі туристів, бо білий пісок, тепле море та низькі ціни вражають. Але в липні місцеві все ж очікують наплив відпочивальників. Бо погода сприятиме відпочинку, тому заброньовані майже всі локальні готелі.

Враховуючи місячну затримку сезону, підприємці наживатися на туристах не будуть. І торішні ціни на проживання та харчування будуть аналогічними.

Проживання: за найдешевший номер для двох дорослих і дитини треба заплатити від 300 гривень за добу. Удвічі дорожче доведеться віддати, якщо хочете додаткового комфорту: душ та туалет у номері. Для любителів люксових апартаментів пропонують покращені умови, ціна яких – від 1200 гривень.

Харчування: за трьохразові ланчі на одного треба заплатити від 250 гривень: сніданок, обід та вечеря. Якщо хочете заощадити на їжі, то рекомендують продукти везти з собою.

Нещодавно ми розповідали, як відпочити бюджетно на Мальдівах і скільки коштує така відпустка.

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