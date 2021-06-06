Головна Сьогодні
На головну Сьогодні
Ru  |  Ua

Відпустка в Урзуфі: коли їхати, скільки коштує і як можна заощадити

Вчора, 13:36

Ціни місцеві жителі на проживання та харчування цьогоріч не підвищили! Але курорт пустує, бо погода на початку літа несприятлива

Фото: Unsplash

Пляжний відпочинок на Донеччині конкурує з популярною Одесою! Журналісти новин "Сьогодні" дізналися, у скільки обійдеться туристам відпустка на одному з популярних курортів, коли місцеві підприємці очікують буму та в який період рекомендують їхати. Нагадаємо, що Карпати – також популярний напрям для відпочинку літом.

Через дощі на початку літа один із найпопулярніших курортів Донеччини пустує. І це – Урзуф! Його обирають тисячі туристів, бо білий пісок, тепле море та низькі ціни вражають. Але в липні місцеві все ж очікують наплив відпочивальників. Бо погода сприятиме відпочинку, тому заброньовані майже всі локальні готелі.

Враховуючи місячну затримку сезону, підприємці наживатися на туристах не будуть. І торішні ціни на проживання та харчування будуть аналогічними.

Проживання: за найдешевший номер для двох дорослих і дитини треба заплатити від 300 гривень за добу. Удвічі дорожче доведеться віддати, якщо хочете додаткового комфорту: душ та туалет у номері. Для любителів люксових апартаментів пропонують покращені умови, ціна яких – від 1200 гривень.

Харчування: за трьохразові ланчі на одного треба заплатити від 250 гривень: сніданок, обід та вечеря. Якщо хочете заощадити на їжі, то рекомендують продукти везти з собою.

Нещодавно ми розповідали, як відпочити бюджетно на Мальдівах і скільки коштує така відпустка.

Підпишись на наш telegram

Лише найважливіше та найцікавіше

Підписатися
 Читайте Segodnya.ua у Google News
Ще кілька матеріалів по темі:
Чек-лист для вдалого відпочинку на морі Відпочинок на Херсонщині. Як Залізний порт готується до гостей Знову нові правила? Які документи потрібні українцям для в'їзду до Туреччини (список) Скільки українці витратять на відпочинок в Одесі і Затоці цього року Бюджетний відпочинок в Одесі та Затоці: наскільки це реально
відпочинок відпустка море донецк азовское море маршрутки
Реклама

Новини партнерів

Названа самая пикантная черта человеческого характера
Названа самая пикантная черта человеческого характера
Что известно о невестке Марченко: кто она и чем занимается?
Что известно о невестке Марченко: кто она и чем занимается?
Раскрыт главный признак перенесенного коронавируса
Раскрыт главный признак перенесенного коронавируса
Кто стареет раньше других, выяснили ученые
Кто стареет раньше других, выяснили ученые

Популярні статті

Сьогодні, 17:47Смачно

5 рецептів смачної вечері, які варто приготувати

Сьогодні, 10:44Смачно

Як приготувати кабачкову ікру – 3 простих рецепти

Вчора, 19:25Зірково

У принца Гаррі та Меган Маркл народилася дочка

Вчора, 17:26Зірково

Поплавський покидає поста ректора і завершує кар'єру співака: Завжди має бути межа

Вчора, 16:38Зірково

Ірина Федишин виходить заміж вдруге, і ми знаємо за кого

Вчора, 10:09Психо

Гороскоп на тиждень 6-12 червня: всі знаки зодіаку

Вчора, 09:20Зірково

Ексчоловік Ані Лорак прийшов на її концерт після чуток про возз'єднання

Вчора, 07:45Events

Привітання з Днем журналіста-2021: вірші, картинки і листівки

Вчора, 06:30Events

Привітання з Днем журналіста своїми словами у прозі

5 червняЗірково

Надя Дорофєєва в лосинах і кроп-топі оголила прес напередодні першого сольного концерту: фото

5 червняЗірково

Позитив не був у захваті від того, що ексдружина розповіла про їхнє розлучення в реаліті Каменських

5 червняЗірково

Олена Кравець з чоловіком на відпочинку потрапили до об'єктиву їхньої дочки: тепле відео

5 червняЗірково

Чому Україна має такий успіх на Євробаченні: пояснюють організатори конкурсу (відео)

5 червняЗірково

Барбарі Брильській – 80. Ми згадали найкращі ролі знаменитої польської актриси

5 червняСмачно

З якої чашки кава смачніше

4 червняЗірково

Чоловіка Наташі Корольової запідозрили в новому обмані

Новини партнерів

Мессинг назвал 3 особенных знака зодиака
Мессинг назвал 3 особенных знака зодиака
Блюда из остатков картофельного пюре. Три рецепта
Блюда из остатков картофельного пюре. Три рецепта
Дорофеева призналась, почему у нее с Дантесом нет детей
Дорофеева призналась, почему у нее с Дантесом нет детей
Alyona Alyona продала пісню за рекордну суму
Alyona Alyona продала пісню за рекордну суму
Трудно поверить, что эти пары звезд одного возраста. Фото
Трудно поверить, что эти пары звезд одного возраста. Фото
Как пульс может рассказать об опасных болезнях
Как пульс может рассказать об опасных болезнях
Ученые нашли способ, как подавлять КОВИД в организме человека
Ученые нашли способ, как подавлять КОВИД в организме человека
Что произойдёт с вашим организмом после отказа от сахара
Что произойдёт с вашим организмом после отказа от сахара

Натискаючи на кнопку «Прийняти» або продовжуючи користуватися сайтом, ви погоджуєтеся з правилами використання файлів cookie.

Прийняти