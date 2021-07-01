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Вперше в історії церемонія закриття Одеського кінофестивалю пройде на Потьомкінських сходах

Даріна Алєксєєва Даріна Алєксєєва Редакторка
1 липня, 15:30
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Цьогоріч кожен охочий зможе наживо побачити вручення нагород лауреатам Національного конкурсу ОМКФ-2021
/ Фото: bessarabia.in.ua

Урочиста церемонія закриття 12-го Одеського міжнародного кінофестивалю, який пройде з 14 по 21 серпня, уперше в історії відбудеться просто неба на Потьомкінських сходах.

Відвідати кінофестиваль, подивитися світові прем'єри – цього літа можна встигнути багато і в цьому вам допоможе наша добірка 10 лайфхаків.

Як повідомляє пресслужба ОМКФ, вручати нагороди на цій знаменитій локації будуть в таких номінаціях: Гран-прі фестивалю "Золотий Дюк" за результатами глядацького голосування, "Найкращий український повнометражний фільм", "Найкраща режисерська робота", "Найкраща акторська робота", "Найкращий український короткометражний фільм", Дипломи Міжнародної федерації кінопреси FIPRESCI.

"12-й Одеський міжнародний кінофестиваль має фокус на українське кіно, а отже переможців цього року визначатимуть саме в Національному конкурсі. Тому для нас було важливим розділити цю урочисту подію з глядачами, які стануть свідками тріумфу українського кінематографу. Напередодні святкування 30-річчя незалежності країни кожен бажаючий зможе переконатися, що українське кіно не просто існує, а росте, розвивається та перемагає", – зазначила виконавча директорка Одеського міжнародного кінофестивалю Анна Мачух.

Фільмом-закриттям 12-го Одеського міжнародного кінофестивалю стане стрічка "Малюк" Чарлі Чапліна, якій цьогоріч виповнюється 100 років. Показ фільму відбудеться просто неба на Потьомкінських сходах в завершальний день фестивалю 21 серпня.

Кадр з фільму Чапліна "Малюк"
Кадр з фільму Чапліна "Малюк" / Фото: Imdb.com

Німа комедійна драма "Малюк" – це перша повнометражна режисерська робота Чарлі Чапліна, до якої він написав сценарій, виступив продюсером та зіграв головну роль. Це історія про малу дитину, яку після народження покинула мати. Хлопчика випадково знаходить волоцюга, який починає опікуватися малюком та вчити його всьому, що знає сам. Сюжет фільму багато в чому заснований на спогадах про дитинство самого Чапліна.

Показ супроводжуватиме одеський симфонічний оркестр. Адже, як казав Чарлі Чаплін, який і сам володів грою на музичних інструментах, "ритм – основа всього гумору".

Дивіться в сюжеті, як відкрився Одеський кінофестиваль у 2019 році:

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Даріна Алєксєєва
Даріна Алєксєєва Редакторка

Автор текстів lifestyle-тематики і сценарист з досвідом роботи понад 5 років. Раніше працювала редактором сайту телеканалу "Україна", сценаристом відомих телевізійних проектів, кількох короткометражних фільмів. На даний момент допомагає читачам бути в курсі всіх головних подій у світі кіно і ТБ, пише про культурні події та розваги.

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