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Робота на заводах і конкурси краси: все про Юлю "Зайку", з якою цілувався "Холостяк"

Сьогодні, 13:48

27-річна Юлія завоювала симпатію Михайла Заливака

У третьому випуску романтичного реаліті "Холостяк-11" стався перший серйозний поцілунок на проєкті. Михайло Заливако поцілував Юлію "Зайку" Бельченко. Дівчині вже пророкують перемогу в шоу і каблучку від "Холостяка".

Юлія Бельченко
Юлія Бельченко
Фото: instagram.com/julz_seven

Як виявилося, Юля працювала на заводах в Польщі та брала участь в конкурсах краси. Більше цікавих фактів про дівчину – в нашому матеріалі.

Біографія

Завдяки костюму зайця, в якому Юлія прийшла на знайомство з Михайлом, дівчина отримала прізвисько Зайка. Тепер вона відома, як Юлія "Зайка" Бельченко.

Фото: кадр з відео

Юлі 27 років, і вона з Києва. Відомо, що батька дівчини немає в живих, мати – вчителька молодших класів.

Юлія закінчила КНУ ім. Тараса Шевченка за спеціальністю "туризм". Потім отримала ступінь магістра у Вищій школі соціальних і природних наук ім. Вінсента Поля в Любліні (Польща).

Фото: instagram.com/julz_seven

"Все життя я знала – якщо я сама чогось не буду домагатися, ніхто мені не допоможе", – каже дівчина.

Щоб оплачувати свої рахунки за житло та харчування, вона пішла працювати. Найскладнішою роботою в Польщі Юля вважає той період, коли вона була касиром в супермаркеті. Дівчина толком не знала польську, а через технічні труднощі була повільною, тому дратувала покупців.

Також Юля працювала і на заводі з виготовлення пластикових деталей, а також – на фабриках, де фасувала чай і сиропи.

"Стояла по дві зміни – це 16 годин. Нагадувало шоу "Останній герой", – згадує Юля.

Зараз Юлія живе в Україні, працює SMM-менеджеркою і займається графічним дизайном.

Конкурси краси

Завдяки своїй ефектній зовнішності Юля перемогла в студентському конкурсі краси в Любліні.

Фото: instagram.com/julz_seven

І це не єдиний конкурс краси, в якому брала участь Юля. У 2019 вона стала фіналісткою "Міс Київ", а також пройшла у фінал конкурсу "Міс Україна-Всесвіт".

Поцілунок

Перший пристрасний поцілунок (як і перше особисте побачення) на проєкті у "Холостяка" стався саме з Юлею. Дівчина вже встигла поділитися своїми емоціями з цього приводу в Instagram.

"Я сиділа поруч з тобою на дивані і всіма фібрами душі посилала "цілувальні" сигнали. Бачила чортиків у твоїх очах. Невже ти знущаєшся наді мною або всі ці жіночі штучки не працюють? Ну, цілуй мене, я ж тобі натякаю! І раптом твої губи торкнулися моїх. Дихання перехопило. Приємне тепло оселилося в моїй душі. Ось які вони, ці метелики в животі...". – написала Юлія.

| 11 (@julz_seven)

Здається, тепер дівчина стала фавориткою не тільки самого Михайла, а й багатьох глядачів, які в коментарях до її публікацій бажають дівчині перемоги.

Раніше ми повідомляли, хто покинув проєкт "Холостяк-11" в третьому випуску.

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