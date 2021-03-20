Головна Сьогодні
На головну Сьогодні
Ru  |  Ua

Пристрасний поцілунок і дві церемонії троянд: як пройшов третій випуск "Холостяка-11"

Сьогодні, 01:35

Дізнайтеся найцікавіші подробиці третього епізоду "Холостяка-11"

Пройшов третій випуск реаліті "Холостяк-11". І він був схожий на дуже довгу церемонію троянд, адже протягом всього випуску дівчата те і робили, що залишали проєкт!

Головний герой реаліті Михайло Залівако влаштував кілька групових побачень, після яких дівчата їхали додому.

Також в цьому випуску стався і перший пристрасний поцілунок, і Михайло оголосив про об'єднання двох будинків з дівчатами в один, але про все по черзі.

Дискотека століття

Випуск почався з вечірки на честь дня народження Ані, колишньої дружини ексголови Офісу президента Андрія Богдана. Дівчата і Михайло мило спілкувалися і грали в Твістер. Пізніше до них приєдналася дівчина з другого будинку – Віка. Їй Залівако обіцяв особисте побачення, але в підсумку запросив на вечірку.

Фото: скріншот відео

Віка не сильно засмутилася, їй навіть сподобалося поспостерігати за новими суперницями. Після вечірки вони поспілкувалися з Михайлом наодинці, де розповіла про непростий період в житті. Півтора року вона перебувала у серйозних стосунках з хлопцем, який, як виявилося, зраджував її з її кращою подругою. Всі сумні спогади як рукою зняло, коли Холостяк подарував Віці букет троянд.

Фото: скріншот відео

Великий теніс

Михайло – хлопець спортивний, тому для групового побачення він обрав цікаву локацію – тенісний корт. Сашу, Юлю і Христину Холостяк вирішив навчити грати в теніс. Водночас Залівако хотів і поспілкуватися з дівчатами.

Фото: скріншот відео

Спілкування не склалося із Христиною, яка залишила проєкт до церемонії троянд. Дівчина не змогла виразно пояснити, чому прийшла на проєкт.

Фото: СТБ

Кухня на трьох

Потім було побачення з художницею Ольгою і дизайнеркою інтер'єрів Юлею. Дівчата посварилися на початку випуску, і тепер Михайло вирішив залагодити цей конфлікт. Дівчат він запросив до ресторану, але не за столик, а на кухню – готувати вишукані страви.

Фото: скріншот відео

І якщо Юля здалася Холостякові милою і відкритою, то Оля – зовсім навпаки. Михайло помітив дивне тату на руці у Олі – слово "елітка", що викликало у нього неоднозначні асоціації. Учасниця також не змогла розповісти про своє минуле і була закритою. Дівчина залишила проєкт, не дочекавшись церемонії троянд.

Фото: СТБ

Пристрасний поцілунок

Потім була церемонія чаювання. Юля "Зайка" вирішила взяти ініціативу в свої руки і викликала Холостяка на особисту розмову ... і отримала особистий поцілунок! Причому не один. І, звичайно ж, троянду.

Фото: скріншот відео

Після Юлі свої троянди отримали Розалі, Джессіка і Олександра.

Фото: СТБ

Пізніше Михайло запросив дівчат на церемонію троянд іншого будинку. Відчувалося напруження! У підсумку на проєкті залишилося всього 12 дівчат! Тому Холостяк оголосив, що наступного тижня учасниці будуть жити в одному будинку.

Фото: скріншот відео

Нагадаємо, порнозірка з "Холостяка", що видалила гланди, зробила відверте зізнання.

Підпишись на наш telegram

Лише найважливіше та найцікавіше

Підписатися
 Читайте Segodnya.ua у Google News
Ще кілька матеріалів по темі:
"Як так можна?": Ксенія Мішина сказала, що думає про учасниць "Холостяка-11" Порноактриса з "Холостяка-11": Давно не займаюся сексом в звичайному житті "Холостяк-11": як минув другий випуск і хто залишив проєкт
Холостяк 11 Михайло Залівако
Реклама

Новини партнерів

Раскрыт главный признак перенесенного коронавируса
Раскрыт главный признак перенесенного коронавируса
10 фото "жертв" визажистов, которым непоправимо испортили образ
10 фото "жертв" визажистов, которым непоправимо испортили образ
"Толстая" Королева шокировала видом в бикини
"Толстая" Королева шокировала видом в бикини
Готовится 15 минут. Рецепт сочной буженины
Готовится 15 минут. Рецепт сочной буженины

Популярні статті

Вчора, 18:39Смачно

Як зварити смачну розсипчасту перловку

Вчора, 18:15Фаново

Весняне рівнодення 2021 року: цікаві прикмети дня

Вчора, 17:08Психо

Як навчитися бути щасливим щодня: 7 простих кроків

Вчора, 15:47Events

Коли переводять годинники на літній час в Україні у 2021 році

Вчора, 13:49Events

Ліні Костенко – 91: читайте вірші і цитати української поетеси

Вчора, 11:36Фаново

Песах-2021: коли відзначається єврейська Пасха

Вчора, 06:10Психо

Сьогодні Всесвітній день сну: як привітати своїх друзів

18 березняСмачно

Як спекти смачний пиріг на кефірі: 5 рецептів

18 березняЗірково

Надія Мейхер заблокувала відомого ведучого в соцмережах за нескромні питання про її груди

18 березняСмачно

Як зварити насправді смачну вівсянку: стисла інструкція

18 березняЗірково

Андрія Данилка помітили в обіймах екстравагантної жінки: фото

18 березняЗірково

5 видовищних фільмів Люка Бессона, який подарував світові "Леона"

18 березняПсихо

Гороскоп на сьогодні 18 березня: Терезам потрібно пригальмувати, а Скорпіону – розслабитися

17 березняСмачно

Як приготувати пісні котлети: 5 рецептів

17 березняФаново

День святого Патріка-2021: історія і традиції свята

17 березняПсихо

Гороскоп на сьогодні 17 березня: Леви знайдуть додатковий прибуток, а Дівам потрібен відпочинок

Новини партнерів

Билык показала повзрослевшего, но странного сына с невестой
Билык показала повзрослевшего, но странного сына с невестой
«Вкуснее, чем австрийский». Рецепт Захера от Евгения Клопотенко
«Вкуснее, чем австрийский». Рецепт Захера от Евгения Клопотенко
Супруга Кошевого взорвала сеть откровенным фото
Супруга Кошевого взорвала сеть откровенным фото
Фролова родила первенца и рассекретила отца ребенка
Фролова родила первенца и рассекретила отца ребенка
В авто Кошевого поставили камеру: увиденное ошеломило даже его
В авто Кошевого поставили камеру: увиденное ошеломило даже его
Украинская звезда Ани Лорак опозорилась у всех на глазах
Украинская звезда Ани Лорак опозорилась у всех на глазах
Тесто для круассанов: простой рецепт для новичков
Тесто для круассанов: простой рецепт для новичков
Рецепт диетических бутербродов-лодочек от Ольги Сумской
Рецепт диетических бутербродов-лодочек от Ольги Сумской

Натискаючи на кнопку «Прийняти» або продовжуючи користуватися сайтом, ви погоджуєтеся з правилами використання файлів cookie.

Прийняти