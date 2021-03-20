Пристрасний поцілунок і дві церемонії троянд: як пройшов третій випуск "Холостяка-11"

Дізнайтеся найцікавіші подробиці третього епізоду "Холостяка-11"

Пройшов третій випуск реаліті "Холостяк-11". І він був схожий на дуже довгу церемонію троянд, адже протягом всього випуску дівчата те і робили, що залишали проєкт!

Головний герой реаліті Михайло Залівако влаштував кілька групових побачень, після яких дівчата їхали додому.

Також в цьому випуску стався і перший пристрасний поцілунок, і Михайло оголосив про об'єднання двох будинків з дівчатами в один, але про все по черзі.

Дискотека століття

Випуск почався з вечірки на честь дня народження Ані, колишньої дружини ексголови Офісу президента Андрія Богдана. Дівчата і Михайло мило спілкувалися і грали в Твістер. Пізніше до них приєдналася дівчина з другого будинку – Віка. Їй Залівако обіцяв особисте побачення, але в підсумку запросив на вечірку.

Фото: скріншот відео

Віка не сильно засмутилася, їй навіть сподобалося поспостерігати за новими суперницями. Після вечірки вони поспілкувалися з Михайлом наодинці, де розповіла про непростий період в житті. Півтора року вона перебувала у серйозних стосунках з хлопцем, який, як виявилося, зраджував її з її кращою подругою. Всі сумні спогади як рукою зняло, коли Холостяк подарував Віці букет троянд.

Фото: скріншот відео

Великий теніс

Михайло – хлопець спортивний, тому для групового побачення він обрав цікаву локацію – тенісний корт. Сашу, Юлю і Христину Холостяк вирішив навчити грати в теніс. Водночас Залівако хотів і поспілкуватися з дівчатами.

Фото: скріншот відео

Спілкування не склалося із Христиною, яка залишила проєкт до церемонії троянд. Дівчина не змогла виразно пояснити, чому прийшла на проєкт.

Фото: СТБ

Кухня на трьох

Потім було побачення з художницею Ольгою і дизайнеркою інтер'єрів Юлею. Дівчата посварилися на початку випуску, і тепер Михайло вирішив залагодити цей конфлікт. Дівчат він запросив до ресторану, але не за столик, а на кухню – готувати вишукані страви.

Фото: скріншот відео

І якщо Юля здалася Холостякові милою і відкритою, то Оля – зовсім навпаки. Михайло помітив дивне тату на руці у Олі – слово "елітка", що викликало у нього неоднозначні асоціації. Учасниця також не змогла розповісти про своє минуле і була закритою. Дівчина залишила проєкт, не дочекавшись церемонії троянд.

Фото: СТБ

Пристрасний поцілунок

Потім була церемонія чаювання. Юля "Зайка" вирішила взяти ініціативу в свої руки і викликала Холостяка на особисту розмову ... і отримала особистий поцілунок! Причому не один. І, звичайно ж, троянду.

Фото: скріншот відео

Після Юлі свої троянди отримали Розалі, Джессіка і Олександра.

Фото: СТБ

Пізніше Михайло запросив дівчат на церемонію троянд іншого будинку. Відчувалося напруження! У підсумку на проєкті залишилося всього 12 дівчат! Тому Холостяк оголосив, що наступного тижня учасниці будуть жити в одному будинку.

Фото: скріншот відео

Нагадаємо, порнозірка з "Холостяка", що видалила гланди, зробила відверте зізнання.

Підпишись на наш telegram Лише найважливіше та найцікавіше

Підписатися