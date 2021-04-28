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Брітні Спірс вперше дасть показання у справі про опікунство

Сьогодні, 18:36

З 2008 року співачка знаходиться під опікою батька. Вона вже намагалася в минулому році позбавити його статусу опікуна

У Лос-Анджелеса 23 червня відбудеться слухання у справі про опікунство над Брітні Спірс з боку батька . Співачка вперше особисто дасть показання. Про це повідомляє Reuters .

Адвокат артистки Семюел Ингем попросив суд призначити дату "в прискореному порядку".

"Моя клієнтка просила про проведення слухання, на якому вона може безпосередньо звернутися до суду", – сказав адвокат.

Співачка Брітні Спірс
Співачка Брітні Спірс
Фото: instagram.com/britneyspears

Нагадаємо, що співачка вже 13 років співачка знаходиться під опікою свого батька Джеймса Спірса після безлічі скандалів, пов'язаних з наркотиками. У минулому році Брітні вже намагалася домогтися права самостійно контролювати своє життя, але програла справу в суді.

Раніше Брітні Спірс прокоментувала документальний фільм про себе.

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