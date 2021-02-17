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У публікації Брітні Спірс побачили таємний сигнал про допомогу

Сьогодні, 19:13

Підписники намагаються розшифрувати нову публікацію співачки

Після дивних танців Брітні Спірс шанувальники стали більш уважними до постів співачки. Нова публікація наштовхнула підписників на думку, що співачки просить про допомогу.

В Instagram Брітні опублікувала фото, на якому зображена гра "Скреббл" В описі до фото співачка поцікавилася, чи зможуть шанувальники знайти слово, яке не є словом.

Пост Брітні Спірс
Пост Брітні Спірс
Фото: instagram.com/britneyspears

Шанувальники подумали, що зображені слова на фото є підказкою про стан артистки.

"Моє улюблене слово – свобода", "Я готова знайти приховане послання, не переживай, Брітні", "Цілий світ зараз намагається це розшифрувати", – написали в Мережі.

Нагадаємо, вже 12 років співачка знаходиться під опікою свого батька Джеймса Спірса після безлічі скандалів, пов'язаних з наркотиками. У 2020 році артистка намагалася домогтися права самостійно контролювати своє життя, але програла справу в суді.

Раніше бойфренд Брітні Спірс обізвав її батька.

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