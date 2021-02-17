У публікації Брітні Спірс побачили таємний сигнал про допомогу

Підписники намагаються розшифрувати нову публікацію співачки

Після дивних танців Брітні Спірс шанувальники стали більш уважними до постів співачки. Нова публікація наштовхнула підписників на думку, що співачки просить про допомогу.

В Instagram Брітні опублікувала фото, на якому зображена гра "Скреббл" В описі до фото співачка поцікавилася, чи зможуть шанувальники знайти слово, яке не є словом.

Пост Брітні Спірс Фото: instagram.com/britneyspears

Шанувальники подумали, що зображені слова на фото є підказкою про стан артистки.

"Моє улюблене слово – свобода", "Я готова знайти приховане послання, не переживай, Брітні", "Цілий світ зараз намагається це розшифрувати", – написали в Мережі.

Нагадаємо, вже 12 років співачка знаходиться під опікою свого батька Джеймса Спірса після безлічі скандалів, пов'язаних з наркотиками. У 2020 році артистка намагалася домогтися права самостійно контролювати своє життя, але програла справу в суді.

Раніше бойфренд Брітні Спірс обізвав її батька.

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