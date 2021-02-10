Бойфренд Брітні Спірс назвав її батька "геть придурком"

Сем Асгарі вперше прокоментував стосунки Брітні з її батьком

27-річний Сем Асгарі – бойфренд співачки Брітні Спірс, назвав її батька "геть придурком" після виходу нового скандального документального фільму про попзірку. Зазначимо, що раніше батько артистки стверджував, що давно не спілкувався з донькою.

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Сем Асгарі поділився своїми думками в Instasories: "Тепер людям важливо зрозуміти, що я не поважаю тих, хто намагається контролювати наші стосунки і постійно створює перешкоди на нашому шляху. На мій погляд, Джеймі (Джеймі Спірс – батько Брітні і її опікун. – Ред.) – геть придурок".

Скріншот: instagram.com/samasghari

Також сем Додав: "Я не буду вдаватися в подробиці, тому що я завжди поважав наше приватне життя, але водночас я приїхав в цю країну не для того, щоб не мати змоги висловлювати свою думку і свободу".

Нагадаємо, Брітні Спірс перебуває під опікою батька ось уже 12 років після серії скандалів, пов'язаних з проблемами психічного здоров'я на тлі алкогольної і наркотичної залежності. Джеймі Спірс повністю контролює і розпоряджається фінансами дочки. Опіка над синами Брітні перейшла до її колишнього чоловіка. В Instagram поппринцеса нульових публікує ті самі селфі й танці, в яких користувачі соцмережі вбачають благання про допомогу і навіть символи, відповідні проханню зателефонувати в службу порятунку США – 911.

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