Головна Сьогодні
На головну Сьогодні
Ru  |  Ua

Бойфренд Брітні Спірс назвав її батька "геть придурком"

Сьогодні, 10:44

Сем Асгарі вперше прокоментував стосунки Брітні з її батьком

27-річний Сем Асгарі – бойфренд співачки Брітні Спірс, назвав її батька "геть придурком" після виходу нового скандального документального фільму про попзірку. Зазначимо, що раніше батько артистки стверджував, що давно не спілкувався з донькою.

Читайте також:
14 оригінальних ідей до Дня святого Валентина для закоханих

Сем Асгарі поділився своїми думками в Instasories: "Тепер людям важливо зрозуміти, що я не поважаю тих, хто намагається контролювати наші стосунки і постійно створює перешкоди на нашому шляху. На мій погляд, Джеймі (Джеймі Спірс – батько Брітні і її опікун. – Ред.) – геть придурок".

Скріншот: instagram.com/samasghari

Також сем Додав: "Я не буду вдаватися в подробиці, тому що я завжди поважав наше приватне життя, але водночас я приїхав в цю країну не для того, щоб не мати змоги висловлювати свою думку і свободу".

Нагадаємо, Брітні Спірс перебуває під опікою батька ось уже 12 років після серії скандалів, пов'язаних з проблемами психічного здоров'я на тлі алкогольної і наркотичної залежності. Джеймі Спірс повністю контролює і розпоряджається фінансами дочки. Опіка над синами Брітні перейшла до її колишнього чоловіка. В Instagram поппринцеса нульових публікує ті самі селфі й танці, в яких користувачі соцмережі вбачають благання про допомогу і навіть символи, відповідні проханню зателефонувати в службу порятунку США – 911.

Підпишись на наш telegram

Лише найважливіше та найцікавіше

Підписатися
 Читайте Segodnya.ua у Google News
Ще кілька матеріалів по темі:
Брітні Спірс налякала фанатів дивними танцями на тлі різдвяної ялинки - відео Колишнього чоловіка Брітні Спірс заарештували у США Брітні Спірс - 39: ТОП-10 фактів з життя співачки, про які ви не знали
брітні спірс
Реклама

Новини партнерів

56-річна Распутіна похизувалась формами у крихітному бікіні
56-річна Распутіна похизувалась формами у крихітному бікіні
Паштет а-ля фуа-гра: рецепт из доступных продуктов
Паштет а-ля фуа-гра: рецепт из доступных продуктов
Почему распался брак знаменитых актёров
Почему распался брак знаменитых актёров
Жасмин Тукс опубликовала абсолютно обнаженные фото
Жасмин Тукс опубликовала абсолютно обнаженные фото

Популярні статті

Вчора, 19:07Зірково

Філіп Кіркоров перестав носити перуки. У Мережі обговорюють новий імідж співака

Вчора, 17:32Смачно

Пельмені, мандарини і солодощі: що їдять китайці на Новий рік

Вчора, 15:17Психо

Як провести 14 лютого, якщо ви самотні

Вчора, 15:05Зірково

Григорія Чапкіса терміново госпіталізували. Хореографу важко дихати і ходити

Вчора, 10:41Зірково

Соломія Вітвіцька розлучається з чоловіком після 8 років шлюбу

Вчора, 10:07Зірково

Андрій Данилко заявив, що через шоу "Маска" має намір звернутися до лікаря

Вчора, 05:37Психо

Гороскоп на сьогодні 9 лютого: Овнам потрібно бути більш активними, а Тельці отримають шанс стати багатшими

8 лютогоСмачно

Як правильно варити булгур на плиті

8 лютогоЗдорово

Як захистити обличчя від морозу: 8 правил

8 лютогоЗірково

"Понюхай мою маківку": Еллерт потроллив Мішину на відпочинку в Домінікані

8 лютогоЗірково

Шанувальники розкритикували нові фото Сумської: "Перестала бути схожою на себе"

8 лютогоЗірково

Йосипа Пригожина екстрено госпіталізували в Дубаї: "Хвороба розвивалася за найгіршим сценарієм"

8 лютогоЗірково

Тіна Кароль відповіла Олі Поляковій, яка назвала її "плакальницею на похороні"

8 лютогоФаново

Мати втратила дар мови, коли її син привів з лісу "друга" (фото)

8 лютогоПсихо

Гороскоп на сьогодні 8 лютого: Козорогам не можна лінуватися, а Водоліям потрібно діяти самостійно

7 лютогоЗірково

Квартира в 20 років і показ Victoria's Secret: що відомо про дівчину "Холостяка" Макса Михайлюка

Новини партнерів

Самая красивая девочка мира повзрослела: как она выглядит сегодня
Самая красивая девочка мира повзрослела: как она выглядит сегодня
Простой и быстрый салат из пекинской капусты
Простой и быстрый салат из пекинской капусты
Сочные рыбные котлеты: как приготовить?
Сочные рыбные котлеты: как приготовить?
Вот это фигура! Девушка «динамовца» показала роскошное тело
Вот это фигура! Девушка «динамовца» показала роскошное тело
Вот кем оказался возлюбленный внучки Ротару
Вот кем оказался возлюбленный внучки Ротару
Пьяная вишня. Рецепт любимого шоколадного торта Лизы Глинской
Пьяная вишня. Рецепт любимого шоколадного торта Лизы Глинской
Новогодние фото жены Усика, которые вернут праздничное настроение
Новогодние фото жены Усика, которые вернут праздничное настроение
Невеста Роналду снялась в откровенной фотосессии
Невеста Роналду снялась в откровенной фотосессии

Ми оновили правила збору та зберігання персональних даних

Ви можете ознайомитисЬ зі змінами в політиці конфіденційності. Натискаючи на кнопку «Прийняти» або продовжуючи користуватися сайтом, ви погоджуєтеся з оновленими правилами і даєте дозвіл на використання файлів cookie.

Прийняти